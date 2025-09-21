Королю ужасов Стивену Кингу 21 сентября исполнилось 78 лет. За время своей писательской карьеры он выпустил немало книг, которые очень полюбила аудитория.

Однако многие истории Стивена Кинга также и экранизировали. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Смотрите также "Мы были шокированы": как украинка неожиданно попала в сериал Wednesday

"Сияние"

Экранизация этого романа, которая вышла в 1980 году, стала культовой для индустрии фильмов ужасов. Это история о семье, которая оказывается в изоляции в отеле в горах. Каждый из членов семьи имеет свои особенности: от проблем с гневом и умение считывать ауру человека. В то же время влияет на жителей и отель – он будто хочет оставить их там навсегда, ведь многие предыдущие жители действительно не вышли оттуда.

"Побег из Шоушенка"

Этот фильм – история, которая вдохновляет. Лента рассказывает о несправедливо осужденном заключенном, который пытается адаптироваться к условиям тюрьмы. Парадоксально, но ему удается и он даже находит там свое предназначение и друзей. Однако на самом деле он вынашивает план побега. А о том, удастся ли ему воплотить свой дерзкий замысел, можно узнать во время просмотра.

"Длинная походка"

Экранизация вышла в свет в сентябре 2025 года и до сих пор идет в кинотеатрах. Это антиутопическая история о тоталитаризме в США и жестокое соревнование "Длинная походка", в котором вынуждены участвовать подростки. Те, кто идут слишком медленно, рискуют жизнью, ведь их могут расстрелять.

"Оно"

Современное видение эта история получила в 2017 году. Фильм рассказывает историю группы детей, которых преследует клоун, который может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает.



"Оно" – один из культовых фильмов ужасов / Кадр из фильма

"Зеленая миля"

Это еще одна история о поиске справедливости для приговоренного к смертной казни. Главный герой – надзиратель в тюрьме. Однажды к ним привозят мужчину, который якобы изнасиловал и убил двух девочек. Однако со временем у мужчины появляются сомнения, что он действительно виноват. К тому же заключенный имеет особые способности, которые помогают некоторым героям.

Кстати, Стивен Кинг также известен своей проукраинской позицией. Он поддерживает наше государство с первого дня полномасштабного вторжения России. Свою позицию он неоднократно освещал в соцсети Х.

Как украинец стал "легендой Disney"?