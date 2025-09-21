Королю жахів Стівену Кінгу 21 вересня виповнилось 78 років. За час своєї письменницької кар'єри він випустив чимало книг, які дуже полюбила аудиторія.

Однак багато історій Стівена Кінга також і екранізували. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

"Сяйво"

Екранізація цього роману, яка вийшла у 1980 році, стала культовою для індустрії фільмів жахів. Це історія про сім'ю, яка опиняється у ізоляції в готелі в горах. Кожен із членів родини має свої особливості: від проблем з гнівом та вміння зчитувати ауру людини. Водночас впливає на мешканців і готель – він ніби хоче залишити їх там назавжди, адже багато попередніх жителів дійсно не вийшли звідти.

"Втеча із Шоушенка"

Цей фільм – історія, яка надихає. Стрічка розповідає про несправедливо засудженого в'язня, який намагається адаптуватись до умов тюрми. Парадоксально, але йому вдається і він навіть знаходить там своє призначення та друзів. Однак насправді він виношує план втечі. А про те, чи вдасться йому втілити свій зухвалий задум, можна дізнатись під час перегляду.

"Довга хода"

Екранізація вийшла у світ у вересні 2025 року та досі йде у кінотеатрах. Це антиутопічна історія про тоталітаризм у США та жорстоке змагання "Довга хода", у якому змушені брати участь підлітки. Ті, хто йдуть надто повільно, ризикують життям, адже їх можуть розстріляти.

"Воно"

Сучасне бачення ця історія отримала у 2017 році. Фільм розповідає історію групи дітей, яких переслідує клоун, який може виявитись зовсім не тим, за кого себе видає.



"Воно" – один із культових фільмів жахів / Кадр із фільму

"Зелена миля"

Це ще одна історія про пошук справедливості для засудженого до смертної кари. Головний герой – наглядач у в'язниці. Одного дня до них привозять чоловіка, який нібито зґвалтував та вбив двох дівчаток. Однак з часом у чоловіка з'являються сумніви, що він дійсно винен. До того ж ув'язнений має особливі здібності, які допомагають деяким героям.

До речі, Стівен Кінг також відомий своєю проукраїнською позицією. Він підтримує нашу державу з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Свою позицію він неодноразово висвітлював у соцмережі Х.

