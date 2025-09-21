Історії, що стали культовими у літературі та кіно: які фільми за книгами Кінга варто подивитись
Стівену Кінгу виповнилося 78 років, багато його книг були екранізовані, зокрема "Сяйво", "Втеча із Шоушенка", "Довга хода", "Воно" та "Зелена миля".
Королю жахів Стівену Кінгу 21 вересня виповнилось 78 років. За час своєї письменницької кар'єри він випустив чимало книг, які дуже полюбила аудиторія.
Однак багато історій Стівена Кінга також і екранізували. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
"Сяйво"
Екранізація цього роману, яка вийшла у 1980 році, стала культовою для індустрії фільмів жахів. Це історія про сім'ю, яка опиняється у ізоляції в готелі в горах. Кожен із членів родини має свої особливості: від проблем з гнівом та вміння зчитувати ауру людини. Водночас впливає на мешканців і готель – він ніби хоче залишити їх там назавжди, адже багато попередніх жителів дійсно не вийшли звідти.
"Втеча із Шоушенка"
Цей фільм – історія, яка надихає. Стрічка розповідає про несправедливо засудженого в'язня, який намагається адаптуватись до умов тюрми. Парадоксально, але йому вдається і він навіть знаходить там своє призначення та друзів. Однак насправді він виношує план втечі. А про те, чи вдасться йому втілити свій зухвалий задум, можна дізнатись під час перегляду.
"Довга хода"
Екранізація вийшла у світ у вересні 2025 року та досі йде у кінотеатрах. Це антиутопічна історія про тоталітаризм у США та жорстоке змагання "Довга хода", у якому змушені брати участь підлітки. Ті, хто йдуть надто повільно, ризикують життям, адже їх можуть розстріляти.
"Воно"
Сучасне бачення ця історія отримала у 2017 році. Фільм розповідає історію групи дітей, яких переслідує клоун, який може виявитись зовсім не тим, за кого себе видає.
"Воно" – один із культових фільмів жахів / Кадр із фільму
"Зелена миля"
Це ще одна історія про пошук справедливості для засудженого до смертної кари. Головний герой – наглядач у в'язниці. Одного дня до них привозять чоловіка, який нібито зґвалтував та вбив двох дівчаток. Однак з часом у чоловіка з'являються сумніви, що він дійсно винен. До того ж ув'язнений має особливі здібності, які допомагають деяким героям.
До речі, Стівен Кінг також відомий своєю проукраїнською позицією. Він підтримує нашу державу з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Свою позицію він неодноразово висвітлював у соцмережі Х.
