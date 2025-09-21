Однак багато історій Стівена Кінга також і екранізували. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
"Сяйво"
Екранізація цього роману, яка вийшла у 1980 році, стала культовою для індустрії фільмів жахів. Це історія про сім'ю, яка опиняється у ізоляції в готелі в горах. Кожен із членів родини має свої особливості: від проблем з гнівом та вміння зчитувати ауру людини. Водночас впливає на мешканців і готель – він ніби хоче залишити їх там назавжди, адже багато попередніх жителів дійсно не вийшли звідти.
"Втеча із Шоушенка"
Цей фільм – історія, яка надихає. Стрічка розповідає про несправедливо засудженого в'язня, який намагається адаптуватись до умов тюрми. Парадоксально, але йому вдається і він навіть знаходить там своє призначення та друзів. Однак насправді він виношує план втечі. А про те, чи вдасться йому втілити свій зухвалий задум, можна дізнатись під час перегляду.
"Довга хода"
Екранізація вийшла у світ у вересні 2025 року та досі йде у кінотеатрах. Це антиутопічна історія про тоталітаризм у США та жорстоке змагання "Довга хода", у якому змушені брати участь підлітки. Ті, хто йдуть надто повільно, ризикують життям, адже їх можуть розстріляти.
"Воно"
Сучасне бачення ця історія отримала у 2017 році. Фільм розповідає історію групи дітей, яких переслідує клоун, який може виявитись зовсім не тим, за кого себе видає.
"Воно" – один із культових фільмів жахів / Кадр із фільму
"Зелена миля"
Це ще одна історія про пошук справедливості для засудженого до смертної кари. Головний герой – наглядач у в'язниці. Одного дня до них привозять чоловіка, який нібито зґвалтував та вбив двох дівчаток. Однак з часом у чоловіка з'являються сумніви, що він дійсно винен. До того ж ув'язнений має особливі здібності, які допомагають деяким героям.
До речі, Стівен Кінг також відомий своєю проукраїнською позицією. Він підтримує нашу державу з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Свою позицію він неодноразово висвітлював у соцмережі Х.
Як українець став "легендою Disney"?
Білл Титла, художник українського походження, працював над створенням культових персонажів студії Walt Disney.
Титла отримав премію "Оскар" за свій перший повнометражний мультфільм і був відомий як "легенда Діснея".
Ще у школі вчителька помітила неабиякий талант хлопця до малювання. Уже у 16 років він створював титульні написи для компанії Paramount. Попри те, що художник народився в США, він вільно володів українською мовою та завжди шанував своє коріння. Родина Титли навіть брала участь у реставрації Львівської академічної бібліотеки.