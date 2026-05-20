Когда-то это была одежда для "своих": почему все говорят о Stone Island и кто ее носит

Бренд Stone Island уже давно перестал быть просто производителем премиальной одежды. Сегодня его узнают чуть ли не везде по фирменному шеврону-компасу.

Бренд получил известность благодаря экспериментам с тканями и необычному дизайну. О том, что такое Stone Island, почему его любят и как не купить подделку, рассказывает 24 Канал.

Что такое Stone Island?

Stone Island – это итальянский бренд одежды, который основал дизайнер Массимо Оста Гарни еще в 1982 году. Кроме того, часто можно услышать вопрос "стоник – что это?", ответ довольно прост: "стоник" – сокращение от английского названия.

Главная фишка бренда – фирменный нашивной патч с компасом на левом рукаве. Именно он сделал "Стон Айленд" таким узнаваемым.

В то же время бренд также известен тем, что разрабатывает собственные технологии обработки тканей. Stone Island красит каждое готовое изделие отдельно, в отличие от других брендов, которые красят ткань целыми партиями.

Stone Island и хулиганы: неожиданные корни бренда

Вопрос "Stone Island – кто носит" также можно нередко встретить среди популярных поисковых запросов в Google.

В 1980-х Stone Island неожиданно для себя стал любимой одеждой британских футбольных фанатов. Как пишет Culted, бренд превратился в неотъемлемую часть субкультуры "террас-кежуалс". Фанаты из Манчестера и Лондона полюбили бренд за то, что он позволял выглядеть хорошо и не выделяться лишний раз перед полицией.

Куртки и худи Stone Island можно было увидеть на многих фанатах на трибунах. Некоторые стадионы даже официально запрещали вход в Stone Island.

Со временем все изменилось. Его начали носить музыканты, блогеры и сторонники премиального casual-стиля. Бренд уже давно вышел за пределы одежды для футбольных фанатов и стал частью мировой моды.

Что есть в ассортименте Stone Island?

Самое известное – это, конечно, куртка Stone Island. Бренд делает их из Gore-Tex, Primaloft и других технических материалов. Некоторые модели меняют цвет от температуры, влаги или ультрафиолета. Именно за это их полюбили коллекционеры.

"Стоник" худи и "стоник" кофта – это базовые вещи линейки. Тяжелый хлопок или флис, тот самый патч на рукаве.

Stone Island футболка – самый простой способ познакомиться с брендом: минималистичный крой, сдержанный логотип, хорошее качество.

Успешно дополнить образ может Stone Island кепка, которая по большей части пятипанельная или бейсбольного кроя, с вышитым или резиновым логотипом.

Как отличить оригинал "Стон Айленд" от подделки?

Есть несколько простых ориентиров, которые помогут отличить оригинал "Стон Айленд" от подделки. Так, патч на рукаве у оригинала всегда съемный. Он крепится на пуговицах, а не пришит намертво. Швы ровные и аккуратные.

Как пишет Street Garms, большинство подделок выдает себя именно на деталях – пуговицы без фирменной маркировки, неровная вышивка компаса и дешевый фетр на патче. На изделиях после 2014 года есть QR-код Certilogo, который можно проверить прямо на сайте бренда.

Где можно купить в Украине "стоник"?

Популярность бренда сделала его одним из лидеров по количеству подделок на рынке. Купить Stone Island в Украине можно в магазинах брендовой одежды, на крупных онлайн-платформах и в мультибрендовых магазинах.

Также многие ищут вещи на популярных платформах для перепродажи, где можно найти как новые, так и подержанные модели. Но перед покупкой стоит внимательно проверять товар, потому что внешне копии иногда очень похожи на оригинал.

За что Усик полюбил бренд Stone Island?

Чемпион мира Александр Усик давно ассоциируется с брендом Stone Island, но их связь оказалась значительно глубже обычного рекламного сотрудничества. Для спортсмена этот бренд стал частью личной истории и юности.

В странах Восточной Европы, в частности в Украине, вещи Stone Island когда-то были настоящим дефицитом, поэтому их часто искали даже в секонд-хендах. Одежда с фирменным компасом считалась символом статуса и имела особую ценность для молодежи.

Сам Усик вырос в этой культуре и носил бренд задолго до мировой популярности. Поэтому сегодня его сотрудничество со Stone Island воспринимается не как рекламный контракт, а как продолжение собственной истории и часть его идентичности.