Это было неслыханным для того времени: какая необычная бьюти-привычка была у Леси Украинки

На старых фотографиях Леся Украинка часто выглядит так, будто только что вернулась с отдыха у моря. На самом деле у ее загара была совсем другая причина: писательница много времени проводила на солнце, поскольку в то время ультрафиолет считался одним из способов лечения туберкулеза.

Об этом малоизвестном факте из жизни писательницы рассказала НУШ Ирина Щукина, заведующая научно-исследовательским отделом по изучению жизни и творчества Леси Украинки Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

У писательницы был собственный "солярий"

Леся Украинка всегда была загорелой, ведь в то время туберкулез пытались лечить с помощью ультрафиолета.

Из-за необходимости проходить такие процедуры солнце стало частью повседневной жизни Леси Украинки. В Колодяжном, где жила семья Косачей, для нее даже обустроили своеобразный домашний "солярий".

На веранде на крыше был песок, где писательница могла находиться под солнцем. Поэтому ее загар был не просто результатом летнего отдыха, а частью тогдашнего подхода к лечению.

Какой была Леся Украинка в повседневной жизни?

Леся Украинка была среднего роста и худощавой, у нее были серые глаза с голубоватым оттенком. За несколько месяцев до смерти она писала, что весит всего 47 килограммов.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Леся Украинка любила красиво одеваться.

Она отдавала предпочтение элегантным, но довольно сдержанным платьям. Сережек писательница не носила, однако любила силянки и герданы. В семье Косачей также носили кружевные воротнички.