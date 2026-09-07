Его употребляют ежедневно и чистят им зубы: в США набирает популярность суперфуд, которого в Украине полно

Обычный чеснок, который в Украине можно найти чуть ли не на каждой кухне, в США вдруг превращается в модный суперфуд. Там сторонники здорового образа жизни не только добавляют его в еду, но и едят сырым, смешивают с медом и даже придумывают необычные способы его использования.

В соцсетях чеснок называют одним из самых простых "биохаков" для энергии, молодости и крепкого здоровья, пишет New York Post.

Как чеснок стал модным суперфудом?

Одним из популяризаторов ежедневного употребления чеснока является 59-летний фитнес-инфлюенсер и сторонник биохакинга Эдсон Брандао.

Его утренний ритуал выглядит довольно просто: мужчина берет зубчик чеснока, измельчает его, смешивает с ложкой меда и съедает.

По словам Брандао, он начал делать это несколько лет назад, когда переживал непростой период, набрал вес и был недоволен своей внешностью. Со временем чеснок и мед стали частью его ежедневной рутины. Мужчина утверждает, что после этого чувствует себя более энергичным, улучшается работа пищеварительной системы, а кожа выглядит моложе.

Впрочем, сам он подчеркивает, что чеснок – лишь одна из составляющих его образа жизни, который также включает спорт, полноценное питание, сон и уход за собой.

Что обещают поклонники чеснока?

В соцсетях вокруг обычного зубчика чеснока уже сформировался целый культ. Пользователи рассказывают о якобы улучшении самочувствия после его употребления и называют продукт "ultimate biohack", то есть едва ли не лучшим биохаком.

Ему приписывают способность поддерживать здоровье сердца, улучшать кровообращение, снижать давление и уровень холестерина. Также в сети можно встретить утверждения, что чеснок помогает бороться с бактериями, паразитами, простудой, акне и даже "туманом в голове".

Некоторые пользователи оставляют такую смесь ферментироваться, после чего употребляют ее ежедневно. Однако именно здесь стоит отделять популярные советы из соцсетей от того, что действительно подтверждено исследованиями.

Почему на самом деле полезен чеснок?

Чеснок действительно содержит ряд полезных веществ. В частности, в нем есть витамин С, витамин B6, марганец, селен, клетчатка и соединения серы. Одно из самых известных веществ в чесноке – аллицин. Он образуется, когда зубчик измельчают или раздавливают, и именно его связывают с частью потенциальных полезных свойств чеснока.

Исследования также показывают, что определенные формы чеснока могут положительно влиять на артериальное давление. Отдельно ученые изучали его антибактериальные, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные свойства.

Однако это не означает, что один зубчик чеснока способен заменить лекарства или защитить от всех болезней.

Почему его едят именно сырым?

Сторонники этого тренда часто не готовят чеснок, а едят его свежим после измельчения. Почему они это делают, неясно, но известно, что именно при разрушении клеток чеснока образуется аллицин.

Сторонники биохакинга советуют измельчить зубчик и оставить его примерно на 10 минут перед употреблением. После этого его можно съесть сырым или добавить в блюдо.

Впрочем, пользы от огромных доз это не гарантирует. Наоборот, большой объем сырого чеснока может стать причиной изжоги, вздутия живота и газообразования.

А еще есть очевидный побочный эффект, который вряд ли требует научных исследований: характерный запах изо рта и тела.

Чеснок вместо зубной пасты

Отдельно в соцсетях можно встретить еще более странный тренд с чесноком, когда его используют для ухода за зубами и полостью рта. Сторонники таких методов считают, что антибактериальные свойства чеснока могут помочь бороться с бактериями.

Однако заменять им зубную пасту не стоит. Наличие определенных антибактериальных свойств у чеснока не означает, что он может полноценно заменить средства для гигиены полости рта. К тому же сырой чеснок может раздражать слизистую, поэтому экспериментировать с ним во рту ежедневно – точно не лучшая идея.

Чеснок вполне может быть частью здорового рациона, но превращать его в волшебное средство от старения или всех болезней не стоит. Даже сторонники биохакинга признают, что он не компенсирует недостаток сна, несбалансированное питание и отсутствие физической активности.