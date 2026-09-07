У соцмережах часник називають одним із найпростіших "біохаків" для енергії, молодого вигляду та міцного здоров’я, пише New York Post.

Як часник став модним суперфудом?

Одним із популяризаторів щоденного вживання часнику є 59-річний фітнес-інфлюенсер та прихильник біохакінгу Едсон Брандао.

Його ранковий ритуал виглядає доволі просто: чоловік бере зубчик часнику, подрібнює його, змішує з ложкою меду та з’їдає.

За словами Брандао, він почав робити це кілька років тому, коли переживав непростий період, набрав вагу та був незадоволений своїм зовнішнім виглядом. Згодом часник і мед стали частиною його щоденної рутини. Чоловік стверджує, що після цього почувається енергійнішим, краще почувається травна система, а шкіра має молодший вигляд.

Втім, сам він наголошує, що часник є лише однією частиною його способу життя, який також включає спорт, повноцінне харчування, сон і догляд за собою.

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Що обіцяють прихильники часнику?

У соцмережах навколо звичайного зубчика часнику вже сформувався цілий культ. Користувачі розповідають про нібито покращення самопочуття після його вживання та називають продукт "ultimate biohack", тобто чи не найкращим біохаком.

Йому приписують здатність підтримувати здоров'я серця, покращувати кровообіг, знижувати тиск і рівень холестерину. Також у мережі можна зустріти твердження, що часник допомагає боротися з бактеріями, паразитами, застудою, акне та навіть "туманом у голові".

Деякі користувачі залишають таку суміш ферментуватися, після чого вживають її щодня. Проте саме тут варто відділяти популярні поради із соцмереж від того, що справді підтверджено дослідженнями.

Чим насправді корисний часник?

Часник справді містить низку корисних речовин. Зокрема, в ньому є вітамін С, вітамін B6, марганець, селен, клітковина та сполуки сірки. Одна з найвідоміших речовин у часнику – аліцин. Він утворюється, коли зубчик подрібнюють або роздавлюють, і саме його пов'язують із частиною потенційних корисних властивостей часнику.

Дослідження також показують, що певні форми часнику можуть позитивно впливати на артеріальний тиск. Окремо вчені вивчали його антибактеріальні, противірусні, протигрибкові та протипаразитарні властивості.

Однак це не означає, що один зубчик часнику здатен замінити ліки або захистити від усіх хвороб.

Чому його їдять саме сирим?

Прихильники тренду часто не готують часник, а їдять його свіжим після подрібнення. Причина в тому, що саме під час руйнування клітин часнику утворюється аліцин.

Прихильники біохакінгу радять подрібнити зубчик і залишити його приблизно на 10 хвилин перед вживанням. Після цього його можна з’їсти сирим або додати до страви.

Втім, користі від величезних доз це не гарантує. Навпаки, велика кількість сирого часнику може стати причиною печії, здуття живота та газоутворення.

А ще є очевидний побічний ефект, який навряд чи потребує наукових досліджень: характерний запах із рота та тіла.

Часник замість зубної пасти

Окремо в соцмережах можна зустріти ще дивніший тренд із часником, коли його використовують для догляду за зубами та ротовою порожниною. Прихильники таких методів вважають, що антибактеріальні властивості часнику можуть допомогти боротися з бактеріями.

Проте замінювати ним зубну пасту не варто. Наявність певних антибактеріальних властивостей у часнику не означає, що він може повноцінно замінити засоби для гігієни ротової порожнини. До того ж сирий часник може подразнювати слизову, тому експериментувати з ним у роті щодня точно не найкраща ідея.

Часник цілком може бути частиною здорового раціону, але перетворювати його на чарівний засіб від старіння чи всіх хвороб не варто. Навіть прихильники біохакінгу визнають, що він не компенсує недостатню кількість сну, незбалансоване харчування та відсутність фізичної активності.