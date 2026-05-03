Более 90 лет тайны: как возник и почему до сих пор живет миф о чудовище из Лох-Несса

Более 90 лет назад впервые в исторических хрониках была упомянута одна из самых известных легенд Шотландии – появление Лохнесского чудовища. Новость была опубликована в местной газете, где рассказывалось о странном создании в водах озера. Это событие настолько привлекло внимание прессы, что фактически превратило его в международную сенсацию.

Когда было первое упоминание о Лохнесском чудовище и действительно ли оно существует, пишут в History.

Первое упоминание о монстре из озера Лох-Несс

В мае 1933 года в местной шотландской газете Inverness Courier была опубликована заметка: супруги Маккей заметили на поверхности озера "огромное существо,, которое выворачивало воду". Тогдашний редактор Эван Баррон предложил описать зверя как "монстра", что и положило начало современному мифу.



Вероятное фото Лохнесского чудовища / Фото Getty Images

Эта история не прошла мимо лондонских газет, которые начали направлять корреспондентов в Шотландию. Даже цирки начали предлагать вознаграждения, один из которых предложил 20 тысяч фунтов стерлингов за пойманного зверя.

Миф о чудовище сохранялся, и уже в 1960-х годах несколько британских университетов начали экспедиции гидролокатора к озеру. А в 1975 году другая экспедиция соединила гидролокатор и подводную фотографию в озере Лох-Несс. Самое интересное то, что полученные результаты, а именно фотография, напоминала якобы гигантский плавник водного существа.

На этом исследователи не заканчивали и дальнейшие экспедиции гидролокатора происходили еще в 1980-х и 1990-х годах.

Интересно! Несмотря на то, что первым официальным упоминанием о чудовище считается 1933 год, есть данные, свидетельствующие о дате еще в 565 году, пишут в BBC. Информация о монстре была упомянута в трудах ирландского монаха и миссионера Кримтана. По другим источникам речь идет об ирландском миссионере Святого Колумба. Впрочем как отмечает профессор естественной истории Адриан Шайни, чудовище "Несси", это лишь продукт поп-культуры. Поэтому монстр Несси даже появился в фильме 1969 года "Частная жизнь Шерлока Холмса".

Почему существование Несси скорее случайность?

Историки отмечают, что всплеск интереса к Несси не был случайным. В 1933 году вокруг озера только что завершили строительство современной дороги (A82), что открыло доступ к ранее изолированной местности.

Это был идеальный шторм обстоятельств: новая инфраструктура привезла массы людей, а депрессивный межвоенный мир отчаянно нуждался в чуде или тайне,

– отмечает историк Гарет Уильямс в своей исследовательской работе A Mission to Loch Ness.

Стиль рассказа о Несси кардинально изменился в 2019 году после масштабного генетического исследования. Команда ученых из Новой Зеландии под руководством профессора Нила Геммелла провела анализ экологической ДНК из вод озера. Они не обнаружили никаких следов "динозавров", чем могло быть Лохнесское чудовище, говорится в BBC News.

Итак, согласно нашим образцам, в озере Лох-Несс нет ДНК акулы. Также, согласно нашим образцам, в озере нет ДНК сома. Мы также не можем найти никаких доказательств наличия осетров. В то же время существует очень значительное количество ДНК угря. Угров очень много в озере Лох-Несс, их ДНК находят почти в каждом месте, где брали пробы. Так – или это гигантские угри?

– прокомментировал Нил Хэммел.

Исследователь предположил, что угри, которые живут в озере, могут достигать значительных размеров, хотя точных данных об их величине не привел. Таким образом, существо, которое более 90 лет считают неизвестным чудовищем, может на самом деле быть большим угрем.



В озере Лох-Несс много угрей, один из которых мог быть тем самым Лохнесским чудовищем / Фото BBC

