От плевков в невесту до мытья ног тещи: 5 странных свадебных традиций со всего мира
- В вирусном видео можно увидеть, как мужчина из мусульманской страны женится во второй раз, а его первая жена танцует на свадьбе, поддерживая традицию полигинии.
- В разных странах существуют необычные свадебные традиции, такие как плевки на невесту в Кении, плач невесты в Китае, поиск кольца в торте в Перу и мытье ног тещи в Украине.
Недавно сеть всколыхнуло видео, где мужчина, чья жена недавно родила, женился еще с одной женщиной, а первая – не только пришла на свадьбу, но и станцевала перед гостями. Но эта традиция далеко не единственная, что может удивить, ведь в разных уголках мира есть свои обряды, которые выглядят необычно.
Полигиния, как традиция
Сетью распространяется видео на котором мужчина, чья жена недавно родила, женится на второй женщине. Первая жена, узнав о свадьбе всего за три дня, не только не возражает, но и приходит на торжество. Более того, она даже станцевала перед гостями и получила деньги.
Подобная практика не является диковинкой в некоторых мусульманских странах, где полигиния (брак с несколькими женщинами) разрешена религией.
Отец плюет на невесту
Если окажетесь на свадьбе в Кении, не удивляйтесь, увидев, как отец невесты плюет на ее платье. Для народа масаи это не оскорбление, а проявление глубокого уважения. Такой жест символизирует благословение и пожелание счастливой супружеской жизни.
В Кении отец может плюнуть на свадебное платье невесты / Фото Unsplash
Невеста ежедневно плачет перед свадьбой
В некоторых регионах Китая от невесты ожидают не просто слез, а именно плач. Представительницы народа туцзя за месяц до свадьбы ежедневно плачут по часу.
Через десять дней к этому ритуалу присоединяется мать, а впоследствии и бабушка невесты. Церемония, известная как Цзо Тан, берет начало еще с эпохи Воюющих царств, когда мать принцессы Чжао расплакалась на ее свадьбе.
Одинокие женщины ищут обручальное кольцо в торте
Перуанские свадьбы имеют свою "сладкую" традицию. В праздничный торт вставляют ленты, к которым прикреплены маленькие талисманы. Однако одна особая лента имеет копию обручального кольца. Та, кто вытянет ее, по поверью, станет следующей невестой.
В Перу одинокие женщины ищут обручальное кольцо в праздничном торте / Фото Unsplash
Мытье ног тещи
Один из самых забавных украинских свадебных обрядов – мытье ног тещи зятем. Как пишет издание "Зернышко", эта традиция имеет много разных вариаций. Кто-то моет ноги водой, кто-то шампанским, а иногда и водкой.
После этого теща обувает старую обувь и танцует с молодым, а потом получает в подарок новую пару.
Кто может быть дружбой на свадьбе?
Согласно народным традициям, выбирать дружбой на свадьбу стоит неженатого мужчину, который не находится в отношениях. Считается, что одинокий друг не оттянет на себя семейную энергетику жениха и не помешает новосозданной семье.
Кроме того, запрещено приглашать на эту роль вдовца. По поверьям, он может принести молодоженам несчастье или потери.
Не советуют также брать в дружбы разведенного мужчину, ведь его опыт неудачного брака якобы может передаться новой паре. Кроме того, не следует выбирать родственников. Дружба должен быть посторонним человеком, который сможет поддержать жениха, помочь с подготовкой и стать надежной опорой в важный день.