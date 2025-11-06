Укр Рус
6 ноября, 10:34
4

От плевков в невесту до мытья ног тещи: 5 странных свадебных традиций со всего мира

Ярослав Погончук
Основні тези
  • В вирусном видео можно увидеть, как мужчина из мусульманской страны женится во второй раз, а его первая жена танцует на свадьбе, поддерживая традицию полигинии.
  • В разных странах существуют необычные свадебные традиции, такие как плевки на невесту в Кении, плач невесты в Китае, поиск кольца в торте в Перу и мытье ног тещи в Украине.

Недавно сеть всколыхнуло видео, где мужчина, чья жена недавно родила, женился еще с одной женщиной, а первая – не только пришла на свадьбу, но и станцевала перед гостями. Но эта традиция далеко не единственная, что может удивить, ведь в разных уголках мира есть свои обряды, которые выглядят необычно.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Khush Magazine.

Полигиния, как традиция

Сетью распространяется видео на котором мужчина, чья жена недавно родила, женится на второй женщине. Первая жена, узнав о свадьбе всего за три дня, не только не возражает, но и приходит на торжество. Более того, она даже станцевала перед гостями и получила деньги.

Подобная практика не является диковинкой в некоторых мусульманских странах, где полигиния (брак с несколькими женщинами) разрешена религией.

Отец плюет на невесту

Если окажетесь на свадьбе в Кении, не удивляйтесь, увидев, как отец невесты плюет на ее платье. Для народа масаи это не оскорбление, а проявление глубокого уважения. Такой жест символизирует благословение и пожелание счастливой супружеской жизни.

В Кении отец может плюнуть на свадебное платье невесты / Фото Unsplash

Невеста ежедневно плачет перед свадьбой

В некоторых регионах Китая от невесты ожидают не просто слез, а именно плач. Представительницы народа туцзя за месяц до свадьбы ежедневно плачут по часу.

Через десять дней к этому ритуалу присоединяется мать, а впоследствии и бабушка невесты. Церемония, известная как Цзо Тан, берет начало еще с эпохи Воюющих царств, когда мать принцессы Чжао расплакалась на ее свадьбе.

Одинокие женщины ищут обручальное кольцо в торте

Перуанские свадьбы имеют свою "сладкую" традицию. В праздничный торт вставляют ленты, к которым прикреплены маленькие талисманы. Однако одна особая лента имеет копию обручального кольца. Та, кто вытянет ее, по поверью, станет следующей невестой.

В Перу одинокие женщины ищут обручальное кольцо в праздничном торте / Фото Unsplash

Мытье ног тещи

Один из самых забавных украинских свадебных обрядов – мытье ног тещи зятем. Как пишет издание "Зернышко", эта традиция имеет много разных вариаций. Кто-то моет ноги водой, кто-то шампанским, а иногда и водкой.

После этого теща обувает старую обувь и танцует с молодым, а потом получает в подарок новую пару.

Кто может быть дружбой на свадьбе?

  • Согласно народным традициям, выбирать дружбой на свадьбу стоит неженатого мужчину, который не находится в отношениях. Считается, что одинокий друг не оттянет на себя семейную энергетику жениха и не помешает новосозданной семье.

  • Кроме того, запрещено приглашать на эту роль вдовца. По поверьям, он может принести молодоженам несчастье или потери.

  • Не советуют также брать в дружбы разведенного мужчину, ведь его опыт неудачного брака якобы может передаться новой паре. Кроме того, не следует выбирать родственников. Дружба должен быть посторонним человеком, который сможет поддержать жениха, помочь с подготовкой и стать надежной опорой в важный день.