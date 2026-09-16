Почему Святополка назвали Окаянным: за какой поступок князь получил страшное прозвище

Прозвище князя порой может рассказать о его истории больше, чем несколько страниц биографии.

Святополк получил одно из самых жутких имен в древнерусских летописях, и связано оно с борьбой за власть и гибелью его братьев, пишет 24 Канал.

Святополк приказал убить братьев

После смерти Владимира Великого в 1015 году между его сыновьями началась борьба за киевский престол. Согласно летописной версии, Святополк решил устранить тех, кто мог стать его соперником.

Брак Святополка с дочерью Болеслава Храброго / картина Яна Матейко

Первым стал Борис. Он, согласно "Повести временных лет", отказался идти войной на Киев, однако это не спасло его от расправы.

Летопись рассказывает, что люди Святополка напали на Бориса у реки Альты и пронзили его копьями. Когда князь еще подавал признаки жизни, его добили варяги, которых, согласно этой версии, послал Святополк.

Следующей жертвой стал Глеб. Его выманили с дороги ложным известием о тяжкой болезни отца Владимира. Когда Глеб узнал о смерти отца и Бориса, было уже поздно. Люди Святополка догнали его, а смертельный удар ножом нанес князю его собственный повар Торчин.

Его брат Святослав также погиб в ходе борьбы за власть. Согласно летописи, он пытался бежать в Венгрию, но люди Святополка преследовали его и убили.

Прозвище Святополка сформировалось вокруг летописной истории о гибели его братьев и сравнения князя с Каином. В 1019 году Святополк проиграл борьбу Ярославу и бежал с поля битвы.