Святополк отримав одне з наймоторошніших імен у давньоруських літописах, а пов'язане воно з боротьбою за владу та загибеллю його братів, пише 24 Канал.

Святополк наказав убити братів

Після смерті Володимира Великого у 1015 році між його синами почалася боротьба за київський престол. За літописною версією, Святополк вирішив усунути тих, хто міг стати його суперником.

Шлюб Святополка з донькою Болеслава Хороброго / картина Яна Матейко

Першим став Борис. Він, за "Повістю минулих літ", відмовився йти війною на Київ, однак це не врятувало його від розправи.

Літопис розповідає, що люди Святополка напали на Бориса біля річки Альти та проштрикнули його списами. Коли князь ще подавав ознаки життя, його добили варяги, яких, за цією версією, відправив Святополк.

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Наступною жертвою став Гліб. Його виманили з дороги неправдивою звісткою про тяжку хворобу батька Володимира. Коли Гліб дізнався про смерть батька і Бориса, було вже пізно. Люди Святополка наздогнали його, а смертельний удар ножем завдав князю власний кухар Торчин.

Його брат Святослав також загинув під час боротьби за владу. За літописом, він намагався втекти до Угорщини, але люди Святополка переслідували його та вбили.

Прізвисько Святополка сформувалося навколо літописної історії про загибель його братів і порівняння князя з Каїном. У 1019 році Святополк програв боротьбу Ярославу та втік із поля бою.