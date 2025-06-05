Сразу обошел русскоязычную версию: какой иностранный фильм впервые дублировали на украинский язык

Первая иностранная лента, появившаяся в украинском дубляже на больших экранах, вышла лишь в 2006 году. Она не просто удивила зрителей качеством озвучки, но и оказалась коммерчески успешнее русскоязычной версии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Village.

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Каким был первый дубляж иностранного фильма на украинском языке

В 2006 году украинские зрители впервые увидели анимационный фильм "Тачки" от студии Pixar в полноценном украинском дубляже. Над лентой работал известный режиссер дубляжа и переводчик Олекса Негребецкий.

"Тачки" / Постер мультфильма

Результат оказался впечатляющим, ведь украинская версия мультфильма оказалась на 15% успешнее российской, несмотря на то, что количество копий анимационного фильма на обоих языках было одинаковым.

Особую популярность украинскому дубляжу принесла блестящая локализация, которая не только удачно адаптировала шутки, но и добавила уникального юмора. Ярким примером стала сцена с комбайном по имени Валера, которая стала настоящим мемом.

На самом деле так звали товарища-комбайнера актера дубляжа Юрия Коваленко. Хотя команда долго дискутировала о целесообразности локализации имен, Валера таки остался в окончательной версии – и не зря.

Сцена с комбайном по имени Валера в "Тачках": смотрите видео

Интересно, что эта шутка вышла за пределы самого мультфильма. Например, певец Фагот вспомнил Валеру и в дубляже "Пиратов Карибского моря 2".

Напомним, что во многих культовых фильмах можно услышать украинскую мелодию "Щедрик". В частности она звучала в таких лентах, как "Один дома", "Доктор Кто" и "Академия Амберлла".