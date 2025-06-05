Відразу обійшов російськомовну версію: який іноземний фільм вперше дублювали українською мовою

Перша іноземна стрічка, що з’явилася в українському дубляжі на великих екранах, вийшла лише у 2006 році. Вона не просто здивувала глядачів якістю озвучення, а й виявилася комерційно успішнішою за російськомовну версію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Village.

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Яким був перший дубляж іноземного фільму українською мовою

У 2006 році українські глядачі вперше побачили анімаційний фільм "Тачки" від студії Pixar у повноцінному українському дубляжі. Над стрічкою працював відомий режисер дубляжу й перекладач Олекса Негребецький.

"Тачки" / Постер мультфільму

Результат виявився вражаючим, адже українська версія мультфільму виявилася на 15% успішнішою за російську, попри те, що кількість копій анімаційного фільму обома мовами була однаковою.

Особливу популярність українському дубляжу принесла блискуча локалізація, яка не лише вдало адаптувала жарти, а й додала унікального гумору. Яскравим прикладом стала сцена з комбайном на ім’я Валєра, яка стала справжнім мемом.

Насправді так звали товариша-комбайнера актора дубляжу Юрія Коваленка. Хоча команда довго дискутувала щодо доцільності локалізації імен, Валєра таки залишився в остаточній версії – і не дарма.

Сцена з комбайном на ім’я Валєра у "Тачках": дивіться відео

Цікаво, що цей жарт вийшов за межі самого мультфільму. Наприклад, співак Фагот згадав Валєру й у дубляжі "Піратів Карибського моря 2".

Нагадаємо, що у багатьох культових фільмах можна почути українську мелодію "Щедрик". Зокрема вона звучала у таких стрічках, як "Один вдома", "Доктор Хто" та "Академія Амберлла".