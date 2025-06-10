Клипы снимал Бадоев, а солистка сейчас пишет сценарии сериалов: что произошло с группой "Талита Кум"

С каждым годом среди украинцев появляется все больше музыкальных имен, которые молодежь открывает для себя заново и считает их творчество недооцененным современниками. Среди таких – поп-группа "Талита Кум".

Группа прекратила свою деятельность в 2009 году, однако сейчас интерес к ней только растет. Что стоит знать о группе "Талита Кум" – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Руслана Ляча.

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Что надо знать о творчестве группы "Талита Кум"

Группа "Талита Кум" появилась в 2001 году – это была третья музыкальная группа, которую основала певица Юлия Мищенко. Название группы – библейское. В переводе с арамейского оно означает "Девочка, поднимись".

Активная деятельность группы продолжалась до 2007 года. За это время "Талита Кум" выпустили 3 студийных альбома и несколько музыкальных клипов. В частности клип на одну из самых известных песен "Горячая и горькая" снимал известный клипмейкер Алан Бадоев.

"Талита Кум" – "Горячая и горькая": смотрите видео

В 2007 году группа поставила свою деятельность на паузу из-за беременности солистки Юлии Мищенко и вернулась не на долго в 2009 году. В том же году и было объявлено об окончательном распаде группы. На этом свою музыкальную карьеру завершила и сама Юлия Мищенко.

Больше о группе "Талита Кум": смотрите видео

После распада группы Юлия стала сценаристкой и продюсером популярных сериалов. В частности она работала над сериалами "Женский доктор" и "Дежурный врач". Вероятно, она до сих пор работает именно в этой сфере.

Интересно, что этим летом в продаже появится первый студийный альбом группы на виниле – "Иностранцы", который выпустили еще в 2002 году. Предпродажа уже началась.