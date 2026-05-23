Женщина, которая переписала историю украинской скульптуры: как Теодозия Брыж прославила страну

Первой во Львове, кто получил собственный музей-мастерскую, стала Теодозия Брыж. Женщина десятилетиями творила в небольшой мастерской в центре города, а за ее творчество начали называть одной из самых оригинальных фигур украинской пластики 20 века.

Кто такая Теодозия Брыж в украинской истории скульптуры и почему ее произведения были необычными, рассказывают в Львовской национальной галерее искусств имени Б.Г. Возницкого.

Как начинала свой путь Теодозия Брыж и почему ее посадили в юном возрасте?

Теодозия Марковна Брыж родилась в селе Бережница, Сарненского уезда в 1929 году. Сначала образование художница получила в местной школе, а затем училась в Сарненской гимназии. А в 1954 году Брыж закончила Львовский институт прикладного и декоративного искусства.

Еще перед обучением в гимназии Феодосия и ее мать были разоблачены и отправлены под арест. Дело в том, что отец художницы сотрудничал с УПА, за что потом был выслан на Сибирь, а Брыж еще с юных лет была связной.

Заметьте! В Сарненской тюрьме, где Феодосия и ее мать отбывали наказание, свирепствовал тиф. Поэтому обессиленных заключенных, заболели, телегами вывозили в лес и бросали в яму. Из-за того, что художница и ее мать были настолько слабыми, что напоминали мертвецов, их вывезли вместе с покойниками. Однако мужчина, который в то время проходил мимо, увидел, что еще живых мать и девочку и помог выбраться из леса.

В университете Теодозия показывала незаурядный талант к искусству. Ее выпускной работой стал проект памятника Данилу Галицкому (сегодня хранится в местном историческом музее), которую комиссия высоко оценила.

После окончания учебы художница продолжила работать, в частности в 1960-е годы ее мастерскую называли центром богемной тусовки. Интересно, что друзья называли Теодозию Брыж интересным именем – Фана.

Скульптуры Брыж заставляли задуматься

Феодосию Брыж считают одной из самых ярких звезд поколения шестидесятников, ведь ее мастерская стала мощным центром диссидентского движения, который посещали Лина Костенко, Иван Драч, Алла Горская и Богдан Ступка.

За свою жизнь она создала более 200 скульптур и более 30 памятников. Во Львовской национальной галерее искусств пишут, что Брыж создала собственный художественный язык, в котором форма является эманацией замысла, философских размышлений и чувств. Именно эта необычная пластика сделала ее произведения узнаваемыми далеко за пределами Львова.

Особенно необычными считают ее пластические серии "Двое", барельефы "Икар", "Всевидящее око" и образы пророков Исайи и Иеремии. В этих работах искусствоведы видят "возникновение Космоса из Хаоса" и "энергию культурогенеза".

Кроме того, среди самых мистических работ Теодозия Бриж есть скульптуры "Русалка" и "Перелесник", созданные в 1960-х годах. Обе работы выполнены из гипса в технике лепки и тонировки и вдохновлены славянской мифологией.

"Русалка" – одна из самых пластичных и одновременно тревожных работ художницы. Скульптура высотой более метра выглядит не как сказочный персонаж, а скорее как олицетворение стихии и женской силы.

Какой была "Русалка" Теодозии Брыж / Фото Львовской национальной академии искусств

Не менее экспрессивным является "Перелесник" – персонаж украинской демонологии, которого в народных верованиях считали духом огня и соблазна. В трактовке Бриж образ приобретает почти космический характер.



Вид скульптуры "Перелесник" / Фото Львовской национальной галереи искусств

Кто еще из украинцев был выдающимся скульптором?

Кроме Феодосии Брыж стоит вспомнить художественное прошлое Иван Кавалеридзе, который был одним из самых универсальных художников Украины, ведь несмотря на творения в скульптуре, он совмещал работу в кинематографе и драматургии. Его называли "украинским Микеланджело" из-за масштабности работ и умения создавать выразительные образы исторических фигур.

Художник создал ряд известных памятников, которые и сегодня можно увидеть в украинских городах. Именно благодаря работам Кавалеридзе многие представляют, как мог выглядеть Григорий Сковорода, ведь его скульптурные образы стали фактически каноническими.

Несмотря на свой талант и признание, Кавалеридзе работал в сложные времена советской цензуры, которая часто ограничивала художников. И сама Кавалеридзе создал памятник Артему в Святогорске, который был посвящен советскому партийному деятелю Федору Сергееву.

В рамках декоммунизации название переименовали в "Памятник авторства выдающегося скульптора Ивана Петровича Кавалеридзе".