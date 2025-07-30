Инди-рок-группа Velvet Sundown, собравшая более миллиона слушателей на Spotify, признала, что является музыкальным проектом, созданным с помощью искусственного интеллекта. Ранее в сети разворачивались бурные дискуссии относительно того, является ли группа настоящей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на yahoo.

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Как создается музыка группы Velvet Sundown?

Цифровая группа Velvet Sundown, вероятно, вдохновленная названием группы Лу Рида The Velvet Underground, стала вирусным хитом, набрав сотни тысяч прослушиваний и спровоцировав активные дискуссии в сети.

В обновленном профиле группы на Spotify появилась информация, что группа является "постоянной художественной провокацией".

Все персонажи, истории, музыка, голоса и тексты песен являются оригинальными произведениями, созданными с помощью инструментов искусственного интеллекта, которые используются как творческие инструменты,

– добавили в профиле группы.

Участники группы, которых создал ИИ / Фото из Instagram

Вновь созданные аккаунты в соцсетях, содержащие фото музыкантов, выглядели подозрительно фальшивыми, чем дразнили пользователей в соцсетях и вызвали споры относительно того, действительно ли группа настоящая.

В чем опасность музыки, созданной с помощью ИИ?

Эксперты уже неоднократно предостерегали, что генераторы изображений, видео и музыки на основе искусственного интеллекта, которые стирают грань между реальным и фальшивым опасны.

В декабре Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC), объединяющая более пяти миллионов создателей по всему миру, провела масштабное исследование, в котором предупредила об опасности музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Музыка, созданная с помощью ИИ, несет угрозу для артистов / Фото Unsplash

В нем прогнозируется, что в течение следующих четырех лет доходы артистов могут сократиться более чем на 20% из-за роста доли ИИ-музыки на рынке.

Стриминговый сервис Spotify отказался комментировать случай с Velvet Sundown. В то же время пресс-секретарь компании Джеральдин Игу заявила, что платформа "не предоставляет приоритета и не получает финансовой выгоды от музыки, созданной с помощью инструментов искусственного интеллекта".

Все треки создаются, принадлежат и загружаются лицензированными третьими сторонами,

– подчеркнула Игу.

В то же время конкурентный сервис потокового воспроизведения музыки Deezer обозначил Velvet Sundown пометкой, что это "контент, созданный с помощью искусственного интеллекта".

Некоторые платформы уже обозначают ИИ-музыку / Фото Unsplash

Кроме того, Deezer уже имеет технологию, способную распознавать ИИ-музыку, в частности ту, что создана с помощью таких инструментов, как Suno или Udio.

В апреле компания сообщила, что ежедневно получает более 20 000 треков, полностью созданных искусственным интеллектом, что составляет 18% от всего контента на платформе. Интересно, что в январе эта цифра составляла лишь 10%.