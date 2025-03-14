Тюльпаны таки можно есть: Клопотенко показал необычный рецепт после вирусного тренда из Tik Tok

После 8 марта социальные сети заполонил тренд, в котором люди едят тюльпаны на камеру. Многие эксперты выразили беспокойство из-за этого тренда, который угрожает здоровью людей. Однако известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поставил точку в вопросе, можно ли есть тюльпаны.

Шеф-повар рассказал, что получил немало сообщений о том, что люди едят тюльпаны, пишет 24 Канал. Поэтому Клопотенко также решил поэкспериментировать с тюльпанами.

К теме Новый тренд в TikTok с тюльпанами: можно ли есть эти цветы

Клопотенко показал рецепт соуса из стебля тюльпанов

Кулинар отметил, что, что для употребления важно, чтобы тюльпаны были фермерские или выращенные на огороде. Он предостерег от употребления покупных тюльпанов, которые часто попадают в Украину из Нидерландов.

Такие тюльпаны обрабатываются вредными веществами, поэтому серьезно угрожают здоровью.

Клопотенко говорит, что если вы вырастили тюльпаны на огороде, то можете их попробовать. Например, он советует взять цветочки растения и нафаршировать их. Также тюльпаны можно просто есть или мариновать.

Клопотенко поделился рецептом соуса из стебля тюльпана. Для такого соуса вам надо: орехи, оливковое масло и стебли тюльпанов. Смешиваете все вместе блендером и едите с кусочком багета.

Клопотенко показал рецепт соуса из стебля тюльпанов: смотрите видео

Врачи не рекомендуют есть тюльпаны