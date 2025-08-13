Он не был главным героем и появлялся на экране чуть больше чем на полчаса, но его гонорар в "Гарри Поттере" превысил 500 тысяч долларов за каждую минуту. И речь вовсе не о Дэниеле Рэдклиффе.

Кто в "Гарри Поттере" получал больше всего за минуту экранного времени?

Огромная популярность франшизы "Гарри Поттер" принесла ее актерам колоссальные гонорары. Одним из самых неожиданных примеров стал Том Фелтон, исполнитель роли Драко Мелфоя. Несмотря на относительно ограниченное экранное время, он заработал немалую сумму.

За участие во всех восьми фильмах Фелтон получил 16 миллионов долларов, проведя на экране всего 31 минуту. Это более 500 тысяч долларов за минуту, что делает его самым высокооплачиваемым актером в "Гарри Поттере" по этому критерию. И это при том, что его персонаж никогда не был одним из главных героев.

Том Фелтон получил 16 миллионов долларов за роль Драко Мелфоя

Для сравнения, Дэниел Рэдклифф заработал 86 миллионов долларов за 539 минут экранного времени (159 556 долларов за минуту), Эмма Уотсон – 40 миллионов за 205 минут (195 122 доллара за минуту), а Руперт Гринт – 36 миллионов за 211 минут (170 621 доллар за минуту).

И хотя их общие доходы были значительно выше, ни один из них не смог превзойти ставки Фелтона за минуту.