Сообщает 24 Канал со ссылкой на CBR.

Смотрите также Актеров тошнило во время съемок: какой была самая отвратительная сцена в "Гарри Поттере"

Мэри Поппинс училась в Хогвартсе

Некоторые из фанатов считают, что Мэри Поппинс – выпускница Хогвартса. В мире "Гарри Поттера" нередко появляются персонажи из истории или популярной культуры, например Мерлин или Николас Фламель, поэтому и Поппинс могла бы быть среди них.

Мэри Поппинс / Фото Disney

Поппинс очевидно, обладает магическими способностями и имеет эксцентричную личность, которую люди часто ассоциируют с волшебниками и ведьмами из "Гарри Поттера".

Кроме того, она является британкой и умеет телепортироваться, что по сути является тем самым, что и аппарация. Также она разбирается в сверхъестественных явлениях, а многие члены ее семьи также обладают магическими способностями.

Северус Снейп, возможно, вампир

Снейп всегда имел внешность, как у вампира. Он бледный, с черными глазами и волосами, имеет серьезный вид, носит темную одежду и драматично двигает свою тунику.

Некоторые фанаты считают, что эти детали являются преднамеренными, предполагая, что Снейп может быть настоящим вампиром или по крайней мере полувампиром.

Северус Снейп / Фото Warner Bros. Entertainment

В мире "Гарри Поттера" вампиры упоминаются неоднократно. Например, Ремус Люпин проводит урок о вампирах после занятия Снейпа об оборотнях, что могло быть местью Ремуса.

Горокраксы и каннибализм

Одна из самых ужасных гипотез среди фанатов "Гарри Поттера" касается точной природы злого поступка, совершенного для создания горокракса.

Согласно одной из теорий, для создания горокракса недостаточно лишь убийства. Для переноса души в другой объект или животное может понадобиться еще и акт каннибализма. Это в частности может объяснить то, почему последователей Волдеморта называли "Смертежерами".

Один из горокраксов / Фото Warner Bros. Entertainment

Еще с юных лет Волдеморт был чрезвычайно неуравновешенным человеком и его одержимость правлением волшебниками и достижением бессмертия могла довести его до любой крайности. Он убил так много невинных, что вполне возможно подумать, что он также совершил бы такое насилие.

Рон Уизли – провидец, который об этом не знает

Фанаты предполагают, что Рон Уизли имеет дар предвидения, хотя сам об этом не догадывается. На протяжении серии он неоднократно вскользь озвучивает предположения, которые позже оказываются правдой.

Например, во второй книге он в шутку говорит, что Том Редл, возможно, убил Плаксивую Мирту, что оказалось правдой.

Гарри Поттер и Рон Уизли / Фото Warner Bros. Entertainment

Это продолжается на протяжении всей серии о Гарри Поттере, особенно когда Рон придумывает сны для дневника снов, который он должен вести для занятий профессора Трелони.

Более того, его выдающийся талант в шахматах, игре, что требует предсказания ходов соперника, тоже может быть проявлением этого скрытого дара.

Избранный – это не Гарри, а Невилл

По одной из популярных теорий, настоящим "мальчиком из пророчества" мог быть не Гарри, а Невилл. Пророчество Сибиллы Трелони, сделанное, когда Гарри и Невилл были младенцами, утверждает, что ребенок, рожденный в конце седьмого месяца, уничтожит Темного Лорда.

Невилл / Фото Warner Bros. Entertainment

Интересным здесь является то, что Невилл также родился в конце июля, и его родители также трижды сражались с Волдемортом. Он и сам неоднократно доказывал, что способен быть "мальчиком из пророчества".