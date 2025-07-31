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Мері Поппінс вчилася в Гоґвортсі

Дехто з фанатів вважає, що Мері Поппінс – випускниця Гоґвортсу. У світі "Гаррі Поттера" нерідко з'являються персонажі з історії або популярної культури, як-от Мерлін або Ніколас Фламель, тож і Поппінс могла б бути серед них.

Мері Поппінс / Фото Disney

Поппінс очевидно, володіє магічними здібностями і має ексцентричну особистість, яку люди часто асоціюють з чарівниками та відьмами з "Гаррі Поттера".

Крім того, вона є британкою та вміє телепортуватися, що по суті є тим самим, що й апарація. Також вона розуміється на надприродних явищах, а багато членів її родини також володіють магічними здібностями.

Северус Снейп, можливо, вампір

Снейп завжди мав зовнішність, як у вампіра. Він блідий, з чорними очима та волоссям, має серйозний вигляд, носить темний одяг та драматично рухає свою туніку.

Деякі фанати вважають, що ці деталі є навмисними, припускаючи, що Снейп може бути справжнім вампіром або принаймні напіввампіром.

Северус Снейп / Фото Warner Bros. Entertainment

У світі "Гаррі Поттера" вампіри згадуються неодноразово. Наприклад, Ремус Люпин проводить урок про вампірів після заняття Снейпа про перевертнів, що могло бути помстою Ремуса.

Горокракси і канібалізм

Одна з найжахливіших гіпотез серед фанатів "Гаррі Поттера" стосується точної природи злого вчинку, скоєного для створення горокракса.

Згідно з однією з теорій, для створення горокракса недостатньо лише вбивства. Для перенесення душі в інший об'єкт або тварину може знадобитися ще й акт канібалізму. Це зокрема може пояснити те, чому послідовників Волдеморта називали "Смертежерами".

Один із горокраксів / Фото Warner Bros. Entertainment

Ще з юних років Волдеморт був надзвичайно неврівноваженою людиною і його одержимість правлінням чарівниками та досягненням безсмертя могла довести його до будь-якої крайності. Він убив так багато невинних, що цілком можливо подумати, що він також вчинив би таке насильство.

Рон Візлі – провидець, який про це не знає

Фанати припускають, що Рон Візлі має дар передбачення, хоча сам про це не здогадується. Протягом серії він неодноразово мимохіть озвучує припущення, які пізніше виявляються правдою.

Наприклад, у другій книзі він жартома говорить, що Том Редл, можливо, убив Плаксиву Мірту, що виявилося правдою.

Гаррі Поттер та Рон Візлі / Фото Warner Bros. Entertainment

Це продовжується протягом усієї серії про Гаррі Поттера, особливо коли Рон вигадує сни для щоденника снів, який він має вести для занять професорки Трелоні.

Ба більше, його видатний талант у шахах, грі, що вимагає передбачення ходів суперника, теж може бути проявом цього прихованого дару.

Обраний – це не Гаррі, а Невілл

За однією з популярних теорій, справжнім "хлопчиком з пророцтва" міг бути не Гаррі, а Невілл. Пророцтво Сибілли Трелоні, зроблене, коли Гаррі та Невілл були немовлятами, стверджує, що дитина, народжена наприкінці сьомого місяця, знищить Темного Лорда.

Невілл / Фото Warner Bros. Entertainment

Цікавим тут є те, що Невілл також народився наприкінці липня, і його батьки також тричі билися з Волдемортом. Він й сам неодноразово доводив, що здатний бути "хлопчиком з пророцтва".