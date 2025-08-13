Він не був головним героєм і з’являвся на екрані трохи більше ніж на пів години, але його гонорар у "Гаррі Поттері" перевищив 500 тисяч доларів за кожну хвилину. І мова зовсім не про Деніела Редкліффа.

Хто у "Гаррі Поттері" отримував найбільше за хвилину екранного часу?

Величезна популярність франшизи "Гаррі Поттер" принесла її акторам колосальні гонорари. Одним із найбільш неочікуваних прикладів став Том Фелтон, виконавець ролі Драко Мелфоя. Попри відносно обмежений екранний час, він заробив чималу суму.

За участь у всіх восьми фільмах Фелтон отримав 16 мільйонів доларів, провівши на екрані лише 31 хвилину. Це понад 500 тисяч доларів за хвилину, що робить його найбільш високооплачуваним актором у "Гаррі Поттері" за цим критерієм. І це при тому, що його персонаж ніколи не був одним із головних героїв.

Том Фелтон отримав 16 мільйонів доларів за роль Драко Мелфоя / Фото з Instagram-сторінки актора

Для порівняння, Деніел Редкліфф заробив 86 мільйонів доларів за 539 хвилин екранного часу (159 556 доларів за хвилину), Емма Вотсон – 40 мільйонів за 205 хвилин (195 122 долари за хвилину), а Руперт Ґрінт – 36 мільйонів за 211 хвилин (170 621 долар за хвилину).

І хоча їхні загальні доходи були значно вищими, жоден із них не зміг перевершити ставки Фелтона за хвилину.