Даже родители не знали: в каком неожиданном месте Том Холланд сделал тату

Британский актер Том Холланд, который прославился ролью Человека-паука, имеет одну секретную татуировку. О ее существовании долгое время не знали даже его родители.

В каком необычном месте расположено тату Тома Холланда?

Еще в 2017 году Холланд признался, что решил увековечить свою культовую роль довольно нестандартным способом – он сделал татуировку с символом Человека-паука на стопе.

Тату он набил в Нью-Йорке в популярном среди звезд салоне Bang Bang Tattoo. Впрочем, реализовать замысел оказалось не так просто. По словам актера, из-за особенностей места на теле татуировка быстро исчезала, поэтому мастеру пришлось наносить ее аж трижды.

В интервью BackToTheMovies Холланд признался, что эта идея была его давней мечтой.

Я всегда хотел сделать татуировку с символом Человека-паука на подошве ноги, но никогда не думал, что когда-то это сделаю, и вдруг появилась такая возможность,

– поделился актер.

Интересно, что отец Холланда, вероятно, узнал о тату не от сына, а из Twitter.

Когда выйдет фильм "Человек-паук 4"?

Как сообщает The Hollywood Reporter, Том Холланд появился в видеообращении во время презентации на CinemaCon, где объявил, что фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день" выйдет на большие экраны 31 июля 2026 года.

На сцену CinemaCon также поднялся режиссер Дестин Дэниел Креттон, который будет работать над четвертой частью супергеройской франшизы.

Режиссер рассказал, что всю жизнь является поклонником этого персонажа, а больше всего его привлекают юмор и "беспорядочная человечность" Питера Паркера. В свою очередь Холланд в видео поблагодарил фанатов за колоссальную поддержку.

Креттон также заинтриговал зрителей, заявив, что новый фильм станет путешествием, "которое мы на самом деле не видели раньше".

Название фильма отсылает к комиксной сюжетной линии 2008 года, события которой разворачиваются после масштабного переломного момента во вселенной, когда все забыли, кто это Человек-паук.

