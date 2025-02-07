Lady Gaga, Тоня Матвиенко, The Weeknd: что слушали украинцы в первую неделю февраля

Многие люди не представляет ни дня без музыки. В первую неделю февраля 2025 года украинские чарты возглавили иностранные и зарубежные хиты.

Что слушали украинцы в первую неделю февраля 2025 года – рассказывает 24 Канал. Во внимание мы берем чарты Apple Music и Spotify.

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Что слушают украинцы

Топ-100 самых популярных песен в украинском сегменте Apple Music возглавила песня "Ау Ау", которую 2 недели назад выпустили ADAM и Sasha Norova. Однако, что интересно, в десятку самых популярных в Spotify эта песня не вошла.

ADAM и Sasha Norova – "Ау, Ау": смотрите видео онлайн

Дуэтная работа San Paulo от The Weeknd и Anitta за первую неделю февраля 2025 года получает "серебро" в чарте Apple Music и "бронзу" в Spotify. Композиция продолжает лидировать в чартах, хотя с момента релиза прошло уже 3 месяца.

The Weeknd и Anitta – San Paulo: смотрите видео онлайн

Третье место в чарте Apple Music и первое – в Spotify. Таким на этой неделе есть результат у композиции "Врубай".

Parfeniuk – "Врубай": смотрите видео онлайн

На втором месте в чарте Spotify и на шестом Apple Music на этой неделе Тоня Матвиенко и ее трек "Кульбабы".

Тоня Матвиенко – "Кульбабы": смотрите видео онлайн

Также в чарты вошли сразу две песни от Lady Gaga – Die With A Smile, которую она исполнила вместе с Bruno Mars и сольная работа Abracadabra. Последнюю певица представила на прошлой неделе во время премии "Грэмми" и она мгновенно возглавила чарты многих стран мира.

В десятке лучших – 4 украинских и 6 зарубежных треков.



Топ-10 песен недели в Apple Music / Скриншот

В десятке лучших песен в Spotify есть две композиции SadSvit – "Кассета" и "Силуэты". Всего в лидерах чарта – 5 украинских песен и 5 иностранных, 1 из которых, к сожалению – русская.



Топ-10 песен в Spotify / Скриншот