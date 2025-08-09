Тото Кутуньо – выдающийся итальянский певец, который имел популярность, в том числе и в Украине. Выступая в нашей стране с концертами, он пел одну украинскую песню.

В частности, эту песню он пел на концертах во Львове и Киеве.

Какую песню пел Кутуньо?

В 2012 и 2016 годах Тото Кутуньо выступал с концертами в Украине. Сначала в Киеве, а затем во Львове. Артист радовал публику своими известными хитами, в частности песней L'italiano, которая является едва ли не самой известной в его репертуаре.

Однако большим сюрпризом для украинской аудитории стало то, что на этих концертах Тото Кутуньо исполнял одну украинскую песню. В исполнении итальянского певца по меньшей мере дважды прозвучала легендарная "Червона рута" Владимира Ивасюка.

Хотя позиция артиста относительно Украины остается предметом дискуссий. С одной стороны он выражал симпатию к нашему государству, а с другой – поздравлял с днем рождения Владимира Путина и в 2019 году поддержал аннексию Крыма, что группа народных депутатов из Верховной Рады требовали запрета тому въезд.

Тото Кутуньо был многократным участником итальянского фестиваля "Санремо" и победил на Евровидении в 1990 году. Певец умер 22 августа 2023 года на 80-м году жизни.