Тото Кутуньйо – видатний італійський співак, який мав популярність зокрема і в Україні. Виступаючи в нашій країні з концертами, він співав одну українську пісню.

Зокрема, цю пісню він співав на концертах у Львові та Києві. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на канал Taras R у YouTube.

Яку пісню співав Кутуньйо?

У 2012 та 2016 роках Тото Кутуньйо виступав з концертами в Україні. Спершу в Києві, а потім у Львові. Артист тішив публіку своїми відомими хітами, зокрема піснею L'italiano, яка є чи не найвідомішою в його репертуарі.

Проте неабияким сюрпризом для української авдиторії стало те, що на цих концертах Тото Кутуньйо виконував одну українську пісню. У виконанні італійського співака щонайменше двічі прозвучала легендарна "Червона рута" Володимира Івасюка.

Тото Кутуньйо співає "Червону руту": дивіться відео

Хоча позиція артиста щодо України залишається предметом дискусій. З одного боку він висловлював симпатію до нашої держави, а з іншої – вітав з днем народження Владіміра Путіна та в 2019 році підтримав анексію Криму, що група народних депутатів з Верховної Ради вимагали заборони тому в'їзд.

Тото Кутуньйо був багаторазовим учасником італійського фестивалю "Санремо" та переміг на Євробаченні у 1990 році. Співак помер 22 серпня 2023 року на 80-му році життя.