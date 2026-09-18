Самое большое поселение в мире находилось не в Египте: его обнаружили на территории Украины

Мало кто знает, что крупнейшее в свое время поселение располагалось на территории современной Украины. Его масштабы были настолько значительными, что археологи называют этот центр протомегаполисом энеолита.

Около шести тысяч лет назад в Черкасской области, недалеко от современной Умани, жили тысячи людей, а дома располагались по четкому плану. Об уникальном трипольском поселении рассказал основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.

Что известно о трипольском поселении в Черкасской области

Галимов рассказал, что недалеко от Умани, на территории нынешних сел Тальянки и Легедзино, ученые обнаружили одно из крупнейших поселений трипольской культуры.

Первые раскопки в Легедзино начались еще в начале 1980-х годов. Тогда археологи обнаружили сотни жилищ, расположенных по четкому плану. В последующие десятилетия исследователи изучили около 60 домов.

Где находится село Легедзино: смотрите на карте

Однако значительная часть поселения до сих пор остается под землей. По оценкам ученых, там может находиться еще более двух тысяч построек.

Как жили трипольцы

Масштабы поселений трипольской культуры впечатляют не только количеством построек. Дома располагались концентрическими кругами и имели схожие конструкции. В отдельных таких поселениях, по оценкам исследователей, могло проживать до 10 тысяч человек.

Для эпохи энеолита такое количество жителей было чрезвычайно большим. Люди должны были организовывать совместную жизнь, обеспечивать себя продовольствием и планировать пространство поселения.

Что известно о трипольском поселении в Черкасской области: смотрите

Трипольская культура просуществовала около двух тысяч лет. Она была частью более широкого археологического сообщества Кукутень, которое охватывало территории современных Румынии и Молдовы.

Откуда пришли трипольцы

По словам Галимова, предки трипольцев пришли на территорию Украины с Ближнего Востока и Восточной Анатолии. Их миграция проходила через Балканы и территорию современной Румынии.

Они шли с Ближнего Востока и Восточной Анатолии в поисках лучших условий для жизни, плодородной земли и достаточного количества воды,

– пояснил историк.

Примерно 8,5 тысячи лет назад эти земледельцы пришли на Балканы, а примерно через тысячу лет – в Румынию. Впоследствии они пересекли Днестр и через его притоки вышли к Бугу и в лесостепную часть Правобережной Украины.

Можно ли считать поселения трипольцев городами

Несмотря на огромные масштабы, ученые до сих пор спорят о том, можно ли называть трипольские поселения городами в современном понимании. В то же время их площадь, количество построек и жителей свидетельствуют о высоком уровне организации жизни больших земледельческих общин.

Реконструкция трипольского поселения в селе Легедзине / Фото Wikimedia Commons

Для сравнения: первые пирамиды в Египте появились примерно через тысячу лет после расцвета трипольских поселений, а Стоунхендж – еще примерно через две тысячи лет.