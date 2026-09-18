Близько шести тисяч років тому на Черкащині, неподалік сучасної Умані, жили тисячі людей, а будинки розташовувалися за чітким планом. Про унікальне трипільське поселення розповів засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов.

Що відомо про трипільське поселення на Черкащині

Галімов розповів, що неподалік Умані, на території нинішніх сіл Тальянки та Легедзине, науковці виявили одне з найбільших поселень трипільської культури.

Перші розкопки в Легедзиному розпочалися ще на початку 1980-х років. Тоді археологи виявили сотні жител, які були розташовані за чітким планом. У наступні десятиліття дослідники вивчили близько 60 хат.

Де розташоване село Легедзине: дивіться на карті

Однак значна частина поселення досі залишається під землею. За оцінками науковців, там можуть знаходитися ще понад дві тисячі споруд.

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Як жили трипільці

Масштаби поселень трипільської культури вражають не лише кількістю споруд. Будинки розташовувалися концентричними колами та мали схожі конструкції. В окремих таких осередках, за оцінками дослідників, могло проживати до 10 тисяч людей.

Для епохи енеоліту така кількість мешканців була надзвичайно великою. Люди мали організовувати спільне життя, забезпечувати себе продовольством і планувати простір поселення.

Що відомо про трипільське поселення на Черкащині: дивіться

Трипільська культура проіснувала близько двох тисяч років. Вона була частиною ширшої археологічної спільноти Кукутень, яка охоплювала території сучасних Румунії та Молдови.

Звідки прийшли трипільці

За словами Галімова, предки трипільців прийшли на територію України з Близького Сходу та Східної Анатолії. Їхня міграція проходила через Балкани та територію сучасної Румунії.

Вони йшли з Близького Сходу та Східної Анатолії у пошуках кращих умов для життя, родючої землі та достатньої кількості води,

– пояснив історик.

Приблизно 8,5 тисячі років тому ці землероби прийшли на Балкани, а приблизно через тисячу років – у Румунію. Згодом вони перетнули Дністер і через його притоки вийшли до Бугу та лісостепової частини Правобережної України.

Чи можна вважати містами поселення трипільців

Попри величезні масштаби, науковці досі дискутують щодо того, чи можна називати трипільські поселення містами в сучасному розумінні. Водночас їхня площа, кількість споруд і мешканців свідчать про високий рівень організації життя великих землеробських спільнот.

Реконструкція трипільського поселення у селі Легедзине / Фото Wikimedia Commons

Для порівняння, перші піраміди в Єгипті з'явилися приблизно через тисячу років після розквіту трипільських поселень, а Стоунхендж – ще приблизно через дві тисячі років.