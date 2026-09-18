Около шести тысяч лет назад в Черкасской области, недалеко от современной Умани, жили тысячи людей, а дома располагались по четкому плану. Об уникальном трипольском поселении рассказал основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.

Что известно о трипольском поселении в Черкасской области

Галимов рассказал, что недалеко от Умани, на территории нынешних сел Тальянки и Легедзино, ученые обнаружили одно из крупнейших поселений трипольской культуры.

Первые раскопки в Легедзино начались еще в начале 1980-х годов. Тогда археологи обнаружили сотни жилищ, расположенных по четкому плану. В последующие десятилетия исследователи изучили около 60 домов.

Где находится село Легедзино: смотрите на карте

Однако значительная часть поселения до сих пор остается под землей. По оценкам ученых, там может находиться еще более двух тысяч построек.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как жили трипольцы

Масштабы поселений трипольской культуры впечатляют не только количеством построек. Дома располагались концентрическими кругами и имели схожие конструкции. В отдельных таких поселениях, по оценкам исследователей, могло проживать до 10 тысяч человек.

Для эпохи энеолита такое количество жителей было чрезвычайно большим. Люди должны были организовывать совместную жизнь, обеспечивать себя продовольствием и планировать пространство поселения.

Что известно о трипольском поселении в Черкасской области: смотрите

Трипольская культура просуществовала около двух тысяч лет. Она была частью более широкого археологического сообщества Кукутень, которое охватывало территории современных Румынии и Молдовы.

Откуда пришли трипольцы

По словам Галимова, предки трипольцев пришли на территорию Украины с Ближнего Востока и Восточной Анатолии. Их миграция проходила через Балканы и территорию современной Румынии.

Они шли с Ближнего Востока и Восточной Анатолии в поисках лучших условий для жизни, плодородной земли и достаточного количества воды,

– пояснил историк.

Примерно 8,5 тысячи лет назад эти земледельцы пришли на Балканы, а примерно через тысячу лет – в Румынию. Впоследствии они пересекли Днестр и через его притоки вышли к Бугу и в лесостепную часть Правобережной Украины.

Можно ли считать поселения трипольцев городами

Несмотря на огромные масштабы, ученые до сих пор спорят о том, можно ли называть трипольские поселения городами в современном понимании. В то же время их площадь, количество построек и жителей свидетельствуют о высоком уровне организации жизни больших земледельческих общин.

Реконструкция трипольского поселения в селе Легедзине / Фото Wikimedia Commons

Для сравнения: первые пирамиды в Египте появились примерно через тысячу лет после расцвета трипольских поселений, а Стоунхендж – еще примерно через две тысячи лет.