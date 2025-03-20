Вымершие существа могут вернуться: ученые хотят возродить сразу 6 видов

Вследствие климатических и не только изменений значительная часть видов вымерла. Однако сейчас ученые работают над тем, чтобы возродить некоторые из них.

Ученые активно работают над возвращением на Землю таких вымерших животных, как шерстистый мамонт, дронт, тилацин, почтовый голубь, туры и квагги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Как происходит возрождение видов

Процесс возрождения начинается с работы с ДНК. Если удается получить полный геном, его имплантируют в яйцеклетку родственного вида, удалив оригинальную ДНК. Также возможен метод бек-бридинга – отбора и скрещивания современных животных для воссоздания характеристик вымерших видов.

Шерстистый мамонт

В 2025 году компания Colossal представила генетически модифицированных "шерстистых мышей" с густой шерстью, подобной мамонтовой. Это стало доказательством концепции, позволяющей перенести мамонтовые гены к слонам.



Ученые могут возродить мамонта / Фото Pexels

Дронт

В 2022 году удалось собрать первый геном дронта. Однако ученые должны решить проблему воспроизводства генетического разнообразия, чтобы избежать создания популяции клонов.

Тилацин

ДНК тилацина сохранена в хорошем состоянии, но она очень фрагментирована. Для получения полноценной последовательности понадобится сложная работа по редактированию генома.

Почтовый голубь

Этот вид был самым распространенным в Северной Америке. Revive & Restore планирует возродить голубя, интегрировав его гены в геном современного ленточкохвостого голубя. Первое поколение ожидается в 2025 году.

Туры

Эти предки современных коров могут быть воспроизведены без генной инженерии. В Нидерландах уже создано более шести поколений коров, максимально похожих на туров, и исследователи уверены, что близки к успеху.

Квагги

Этот подвид равнинной зебры воспроизводят через селекционное разведение менее полосатых особей. Однако этот метод вызывает споры, поскольку конечный результат все равно будет равнинной зеброй. Альтернативой может стать клонирование квагги через ДНК, извлеченную из костного мозга.