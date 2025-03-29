Экосистема прямо под ледниками Антарктиды: ученые нашли новые виды

Ученые продолжают исследовать планету, на которой мы живем. В частности, под Антарктидой нашли уникальные организмы.

Откол огромного айсберга у побережья Антарктиды позволил исследователям впервые за десятилетия изучить участок океана, который был скрыт под толстым слоем льда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что удалось найти ученым

Экспедиция ученых на судне "Falkor" открыла неожиданно богатую морскую жизнь, включая гигантских морских пауков, осьминогов, ледяных рыб, кораллы и губки, некоторые из которых могут существовать сотни лет.

Исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов и съемки морского дна в районе моря Беллинсгаузена. Особый интерес вызвала способность экосистемы существовать в условиях полного отсутствия солнечного света, что ставит новые вопросы об адаптации глубоководных организмов к изменениям климата.

Ожидается, что длительный анализ собранных образцов позволит выявить десятки новых видов и глубже понять жизнь под ледяным покровом Антарктики.

Ученые обнаружили целую экосистему / Фото Schmidt Ocean Institute

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