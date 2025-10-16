Мало кто знает, но в украинской истории есть две недели, которые буквально исчезли из календаря. В 1918 году, после 15 февраля, в Украине не произошло ни одного события вплоть до 1 марта.

Почему из истории Украины исчезли две недели?

В истории Украины были две недели, когда вообще ничего не происходило: никаких рождений, браков или похорон. Речь идет о периоде с 15 февраля по 1 марта 1918 года.

Причина этого была проста, но символическая. Тогда Украинская Народная Республика приняла решение перейти с юлианского на григорианский календарь и этим шагом окончательно попрощалась с московским летоисчислением.

В истории Украины был период, когда исчезли две недели / Фото Unsplash

В результате 16 февраля 1918 года сразу стало 1 марта.

"Украина разрывает решительные старые принудительные связи с Московией, отмежевывается от нападающих, что силой хотели держать в руке своей, связывается теснее с Западной Европой, а с тем должна принять общий счет времени, веса и меру", – писали в тогдашней прессе.

В чем разница между юлианским и григорианским календарями?

Как пишет Encyclopedia Britannica, календарь, известный как юлианский, был введен Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Он предусматривал, что каждый четвертый год будет високосным. То есть средняя продолжительность года составляла 365,25 дня.

Однако астрономический год на самом деле длится примерно 365,2422 дня. Из-за этого юлианская система со временем начала отставать и накапливалась погрешность, примерно 1 день на 100 лет.

Чтобы исправить это смещение, в 1582 году папа Григорий XIII осуществил реформу и ввел григорианский календарь. Он убрал из него 10 дней, поэтому после 4 октября 1582 года в католических странах наступило 15 октября 1582 года.

В григорианском календаре год является високосным, если он делится на 4, но не делится на 100, за исключением тех, что делится на 400. Благодаря этому изменению средняя продолжительность года в григорианском календаре составляет 365,2425 дня, что гораздо ближе к реальному астрономическому году, и погрешность накапливается очень медленно.

