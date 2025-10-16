Мало хто знає, але в українській історії є два тижні, які буквально зникли з календаря. У 1918 році, після 15 лютого, в Україні не відбулося жодної події аж до 1 березня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал українського історика та голови Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.

Дивіться також Що сталося з убивцею Степана Бандери та як склалася його доля

Чому з історії України зникли два тижні?

В історії України були два тижні, коли взагалі нічого не відбувалося: жодних народжень, шлюбів чи похоронів. Мовиться про період з 15 лютого до 1 березня 1918 року.

Причина цього була проста, але символічна. Тоді Українська Народна Республіка ухвалила рішення перейти з юліанського на григоріанський календар і цим кроком остаточно попрощалася з московським літочисленням.

В історії України був період, коли зникли два тижні / Фото Unsplash

Унаслідок цього 16 лютого 1918 року одразу стало 1 березня.

"Україна розриває рішучі старі примусові зв'язки з Московщиною, відмежовується від напасників, що силоміць хотіли держати в руці своїй, зв'язується тісніше з Західною Європою, а з тим мусить прийняти спільний рахунок часу, ваги та міру", – писали у тодішній пресі.

У чому різниця між юліанським і григоріанським календарями?

Як пишу Encyclopedia Britannica, календар, відомий як юліанський, був запроваджений Юлієм Цезарем у 46 році до нашої ери. Він передбачав, що кожен четвертий рік буде високосним. Тобто середня тривалість року становила 365,25 дня.

Однак астрономічний рік насправді триває приблизно 365,2422 дня. Через це юліанська система з часом почала відставати і накопичувалася похибка, приблизно 1 день на 100 років.

Щоб виправити цей зсув, у 1582 році папа Григорій XIII здійснив реформу і ввів григоріанський календар. Він прибрав з нього 10 днів, тому після 4 жовтня 1582 року в католицьких країнах настало 15 жовтня 1582 року.

У григоріанському календарі рік є високосним, якщо він ділиться на 4, але не ділиться на 100, за винятком тих, що ділиться на 400. Завдяки цій зміні середня тривалість року у ґригоріанському календарі становить 365,2425 дня, що набагато ближче до реального астрономічного року, і похибка накопичується дуже повільно.

Чому Польщу понад 120 років не позначали на карті Європи?