Украинская гривна существовала еще более 100 лет назад: как выглядели первые банкноты

Украинская гривна имеет гораздо более долгую историю, чем может показаться на первый взгляд. Первые национальные деньги появились в обращении еще более 100 лет назад – во времена Украинской Народной Республики.

Сначала украинцы пользовались карбованцами, а впоследствии Центральная Рада ввела гривну. О том, как выглядели первые банкноты и какими особенностями они обладали, рассказывает Украинский институт национальной памяти.

Какими были первые украинские деньги

Разработку национальной валюты Центральная Рада инициировала после провозглашения Украинской Народной Республики в ноябре 1917 года. Уже 1 января 1918 года (19 декабря 1917 года по старому стилю) был принят временный закон о выпуске государственных кредитных билетов УНР.

Первой украинской банкнотой стал карбованец. В декабре 1917 года в Киеве напечатали первую партию купюр номиналом 100 карбованцев. Их изготовили в типографии Василия Кульженко.

100 карбованцев / Фото Wikimedia Commons

Автором дизайна стал художник Георгий Нарбут. Он украсил банкноту орнаментами в стиле украинского барокко XVII–XVIII веков. На банкнотах также впервые появилось изображение трезубца.

Надпись "100 карбованцев" разместили на четырех языках: украинском, русском, польском и иврите. Последние три были языками крупнейших национальных меньшинств, проживавших на территории Украины.

Из-за желтого цвета купюру в народе прозвали "яичницей". В то же время первый выпуск имел недостатки. Из-за ошибок при печати вся серия оказалась с перевернутой оборотной стороной. Кроме того, банкноты не имели надлежащей защиты, что способствовало появлению подделок. Впоследствии их выпуск прекратили.

Когда в Украине ввели гривну

1 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон "О денежной единице, чеканке монет и печатании государственных кредитных билетов". Документ ввел новую денежную единицу – гривну. Она делилась на 100 шагов и равнялась половине карбованца.

В 1917–1919 годах были напечатаны банкноты номиналом 10, 25, 50, 100, 250 и 1000 карбованцев. Купюры в 25 и 50 карбованцев получили народное название "лопатки" из-за изображения мужчины с лопатой – символа труда.

Карбованцы 1918 года / Фото Wikimedia Commons

Также в 1918–1919 годах были выпущены денежные знаки номиналом 2, 5, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен.

Гривны времен УНР и Украинского государства / Фото Wikimedia Commons

На банкноте в 500 гривен изобразили голову женщины – символ молодого украинского государства. В народе эту купюру называли "горпинка".

500 гривен 1918 года / Фото Wikimedia Commons

Что еще деньги выпускали в Украине более 100 лет назад

8 июля 1918 года, во время гетманства Павла Скоропадского, в обращение были введены разменные монеты в виде марок-шагов. Их заказали еще во времена УНР, поэтому на них сохранилась надпись "Украинская Народная Республика".

Марка-шаг / Фото Wikimedia Commons

Украинские деньги печатали в разных городах: Киеве, Одессе, Станиславе (Ивано-Франковск) и Каменце-Подольском. Часть банкнот изготавливали за рубежом – в Варшаве и Берлине.

Свои деньги выпускали даже отдельные украинские города. Среди них – Житомир, Одесса, Елисаветград (Кропивницкий), Проскуров (Хмельницкий), Бердичев, Золочев, Острог и Новая Ушица.

В 1919 году Директория объявила о намерении укрепить золотое содержание украинской валюты. Для этого начали собирать золото и серебро для изготовления металлических монет. Также планировали переплавить медные памятники русским царям на мелкую монету.

На золотых гривнах хотели разместить бюст Тараса Шевченко, а на серебряных – изображение здания Центральной Рады. Однако реализовать эти планы не удалось из-за наступления большевистских войск.