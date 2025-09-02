Ровно 29 лет назад Украина ввела собственную валюту – гривну. Но мало кто знает, что первые купюры и монеты изготавливались за рубежом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кафедру новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ имени Тараса Шевченко.

Почему первые гривны Украина заказывала за рубежом?

Первый заказ на печать украинских банкнот был сделан еще в в 1992 году в Канаде. Тогда же изготовили и матрицы новых купюр по эскизам художника Василия Лопаты. Интересно, что Украина за них не платила. Помощь оказали иностранные фонды и украинская диаспора в Канаде, которая была едва ли не самой мощной в мире.

Первые банкноты номиналом в одну гривну напечатали на предприятии Canadian Banknote. Через два года там же изготовили купюры по две, пять и десять гривен. Все они хранились в Канаде, ожидая своего часа.

Первые гривны / Фото Кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ имени Тараса Шевченко

Банкноты номиналом 50 и 100 гривен печатали уже в Великобритании. Стоимость изготовления тысячи таких банкнот составляла около 26 долларов, что почти вдвое дешевле, чем затраты на изготовление тысячи немецких марок.

Монеты же начали чеканить также в 1992 году, но на монетных дворах Италии и Англии, а также на Луганском патронном заводе.

Транспортировка денег из-за границы в хранилища НБУ обеспечивал спецподразделение "Альфа", а сама операция называлась "Щит Украины".

Когда гривна официально вошла в обращение Гривна вошла в обращение 2 сентября 1996 года во время денежной реформы, которая продолжалась до 16 сентября 1996 года. В этот период гривна стала единственным законным платежным средством, заменив купоно-карбованцы.

Как менялась украинская гривна?

После введения гривны в обращение украинские банкноты неоднократно обновлялись. В 1994 году началась печать второй серии. Тогда новый дизайн получили купюры номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 гривен, а также появились 50 и 100 гривен.

В 2001 году появилась банкнота в 200 гривен, а уже в 2004 году стартовало внедрение третьей серии. Ее особенностью стал полностью обновленный дизайн и выпуск нового номинала - 500 гривен.

Следующее большое обновление произошло в 2014 году с четвертой серией. Наименьшие банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, заменили на монеты. В то же время купюры 20, 50, 100, 200 и 500 гривен получили современный дизайн и усиленную защиту. Тогда же в Украине появилась самая большая ныне банкнота – 1 000 гривен.