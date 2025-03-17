Первые украинские гривны появились еще в 1992 году, хотя официально в обращении они заменили карбованцы только в 1996 году. Как менялись украинские гривны – рассказывает 24 Канал.

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Как менялась украинская гривна

В 1992 году были напечатаны первые украинские банкноты, которые были введены в обращение только через 4 года. Причиной было то, на переходный период было решено ввести карбованцы, которые в течение 5 года пережили гиперинфляцию.



Как выглядела 1 гривна / Фото Wikipedia

Тогда напечатали банкноты номиналом 1, 2, 5, то и 20 гривен. 50 и 100 гривен в обращении не появились, хоть эскизы были.



Так выглядели 20 гривен / Фото Wikipedia

В 1994 году в Украине начали печатать гривны второй серии. Обновленные дизайны получили банкноты 1, 2, 5, 10 и 20 гривен,



Так выглядела обновленная гривна / Фото Wikipedia

Также появились банкноты номиналом 50 и 100 гривен. В 2001 году в обращении появилась новая банкнота – 200 гривен.



Так выглядели первые 200 гривен / Фото Wikipedia

В 2004 году в Украине начали вводить гривны третьего поколения. Дизайн банкнот кардинально изменился.





Так выглядели новые гривны в 2004 и 2006 годах / Фото Wikipedia

Кроме того, появилась новая банкнота номиналом 500 гривен.



Как выглядели 500 гривен / Фото Wikipedia

В четвертой серии, постепенное введение которой началось в 2014 году, произошли кардинальные изменения. Вместо бумажных банкнот, 1, 2, 5 и 10 гривен чеканили монетами, а 20, 50, 100, 200 и 500 гривен получили обновленный дизайн и улучшенную защиту. Более того, появилась новая банкнота – 1 000 гривен.

Как выглядят 1 000 гривен / Фото Wikipedia

Сейчас 1 000 гривен является самым большим номиналом и самой новой украинской банкнотой.