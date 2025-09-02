Рівно 29 років тому Україна запровадила власну валюту – гривню. Та мало хто знає, що перші купюри та монети виготовлялися за кордоном.

Чому перші гривні Україна замовляла за кордоном?

Перше замовлення на друк українських банкнот було зроблене ще у 1992 році в Канаді. Тоді ж виготовили й матриці нових купюр за ескізами художника Василя Лопати. Цікаво, що Україна за них не платила. Допомогу надали іноземні фонди та українська діаспора в Канаді, яка була чи не найпотужнішою у світі.

Перші банкноти номіналом в одну гривню надрукували на підприємстві Canadian Banknote. Через два роки там же виготовили купюри по дві, п’ять і десять гривень. Усі вони зберігалися в Канаді, очікуючи свого часу.

Банкноти номіналом 50 і 100 гривень друкували вже у Великій Британії. Вартість виготовлення тисячі таких банкнот становила близько 26 доларів, що майже удвічі дешевше, ніж витрати на виготовлення тисячі німецьких марок.

Монети ж почали карбувати також у 1992 році, але на монетних дворах Італії та Англії, а також на Луганському патронному заводі.

Транспортування грошей із-за кордону до сховищ НБУ забезпечував спецпідрозділ "Альфа", а сама операція мала назву "Щит України".

Коли гривня офіційно увійшла в обіг Гривня увійшла в обіг 2 вересня 1996 року під час грошової реформи, яка тривала до 16 вересня 1996 року. У цей період гривня стала єдиним законним платіжним засобом, замінивши купоно-карбованці.

Як змінювалася українська гривня?

Після запровадження гривні в обіг українські банкноти неодноразово оновлювалися. У 1994 році розпочався друк другої серії. Тоді новий дизайн отримали купюри номіналом 1, 2, 5, 10 і 20 гривень, а також з’явилися 50 і 100 гривень.

У 2001 році з'явилася банкнота у 200 гривень, а вже у 2004 році стартувало впровадження третьої серії. Її особливістю став повністю оновлений дизайн та випуск нового номіналу - 500 гривень.

Наступне велике оновлення відбулося у 2014 році з четвертою серією. Найменші банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, замінили на монети. Водночас купюри 20, 50, 100, 200 та 500 гривень отримали сучасний дизайн і посилений захист. Тоді ж в Україні з’явилася найбільша нині банкнота – 1 000 гривень.