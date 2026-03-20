Мазепа и Сагайдачный имели другие фамилии: историк раскрыл, как на самом деле звали гетманов

Многие известные гетманы Украины на самом деле носили совсем другие фамилии, чем те, под которыми они вошли в историю. Все потому, что многие имена являются скорее прозвищами или псевдонимами.

О том, какими были настоящие фамилии украинских гетманов, рассказывает в своем видео на YouTube украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Какие фамилии на самом деле имели украинские гетманы?

Историк рассказал, что основатель Запорожской Сечи "Байда" на самом деле имел имя Дмитрий Иванович князь Вишневецкий. Зато в случае Петра Конашевича-Сагайдачного ситуация еще интереснее.

Он не Петр Коношевич-Сагайдачный – это не двойная фамилия. Он – Петр Кононович. Его отец – Конон (Конаш), поэтому он Коношевич по отчеству, а Сагайдачный – это не его фамилия, это, на самом деле, его позывной, псевдоним. Настоящая же фамилия Петра Коношевича Сагайдачного – Попель,

– объяснил Алферов.

Петр Конашевич-Сагайдачный / Портрет гетмана

Подобная история и с Иваном Мазепой, ведь его род имел полную фамилию Мазепы-Колядинские. Гетман Павел Тетеря также известен под позывным, ведь на самом деле он имел фамилию Мошковский.

Другие примеры не менее показательны. Демьян Многогрешный в документах подписывался как Демьян Игнатович, а "Многогрешный" было скорее прозвищем. Иван Самойлович, которого иногда называли Поповичем из-за происхождения, вероятно, имел другую родовую фамилию.

Так же гетман Павел Бут, известный как Павлюк, на самом деле имел фамилию Михнович. В то же время род Даниила Апостола, по одной из версий, мог происходить из молдавской знати и иметь фамилию Катаржи.

В то же время по другой версии род гетмана мог происходить с Полтавщины и иметь фамилию "Цари".

Даниил Апостол / Портрет гетмана

Интересно, что даже последний гетман Кирилл Разумовский происходил из рода Разумовских, которые со временем "облагородили" свою фамилию, добавив окончание "-ский".

Какой гетман дольше всех оставался у власти?

Историк Владимир Свербигуз в интервью газете "День" рассказал, что Иван Мазепа оставался у власти в течение 22 лет, что является самым длинным временем легитимного правления среди украинских гетманов.

Иван Мазепа / Портрет из коллекции Днепровского художественного музея

В этот период активно развивалась барочная культура, известная как казацкое барокко, которая сформировала архитектурное лицо многих украинских городов, в частности Киева. Кроме этого, значительное развитие получила украинская городская культура.

Также во времена Мазепы развилась политическая доктрина "тысячелетия" Гетманщины, которая выводила ее корни еще с княжеской эпохи.

