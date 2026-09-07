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7 сентября, 16:34
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Неожиданно стали мировыми хитами: какие украинские песни слушают иностранцы

Алина Кулеба

Некоторые украинские песни иностранцы могут напевать, даже не догадываясь, откуда они родом. Другие же всего через несколько лет после выхода набрали десятки миллионов прослушиваний и попали в международные чарты.

Украинская музыка давно вышла за пределы диаспоры и "Евровидения", а отдельные композиции стали настоящими мировыми хитами. 24 Канал собрал песни, международную популярность которых подтверждают мировые чарты и стриминговые сервисы.

"Щедрик" – мелодия, известная в мире как Carol of the Bells

Самой известной украинской мелодией за рубежом вполне можно назвать "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича. В США композиция впервые прозвучала 5 октября 1922 года в Carnegie Hall в исполнении Украинской республиканской капеллы, а в 1936 году Петр Вильховский написал к мелодии англоязычный текст под названием Carol of the Bells.

С тех пор мелодия стала одним из самых узнаваемых рождественских мотивов в мире. Ее исполняют хоры, оркестры и современные артисты, а сама композиция регулярно звучит в рождественский сезон далеко за пределами Украины.

"Щедрик" в исполнении хора Львовской оперы: смотреть видео

SHUM от Go_A стал настоящим стриминговым феноменом

Одним из самых успешных украиноязычных треков последних лет стал SHUM группы Go_A. После "Евровидения-2021" композиция заняла 5-е место в финале, а впоследствии стала номер один в Spotify Viral Worldwide и второй в Spotify Viral USA.

Группа также называет SHUM первой украиноязычной песней, попавшей в Billboard Global 200.

Особенно показательны данные по стримингу: по состоянию на 2026 год SHUM насчитывает более 126 миллионов прослушиваний в Spotify. Для песни, которая звучит на украинском языке и в значительной степени опирается на фольклорные мотивы, это один из самых убедительных примеров международного успеха украинской музыки.

SHUM от Go_A: смотреть видео

"Плакала" KAZKA начали искать по всему миру

Еще до полномасштабного вторжения большой международный прорыв совершила группа KAZKA с композицией "Плакала". В глобальном чарте Shazam песня поднялась на 8-е место и в общей сложности провела 25 дней в мировой десятке, а количество ее Shazam-распознаваний достигло миллионов.

Оригинальная версия "Плакала" собрала более 45 миллионов прослушиваний в Spotify, а ремикс, записанный совместно с нидерландско-марокканским диджеем R3HAB, превысил 25 миллионов.

Именно "Плакала" стала одним из первых современных украиноязычных поп-треков, который массово обрел слушателей за пределами Украины без победы на "Евровидении".

Суперхит "Плакала": смотреть видео

Stefania – украинский рэп, который услышал весь континент

В 2022 году Stefania Kalush Orchestra выиграла "Евровидение", набрав 631 балл. Это была третья победа Украины на конкурсе, а сама композиция стала первой рэп-песней, победившей на "Евровидении".

После конкурса трек занял 38-е место в главном британском Official Singles Chart и 7-е место в британских чартах продаж и скачиваний.

В Spotify у Stefania более 76 миллионов прослушиваний, поэтому ее популярность не ограничилась лишь несколькими днями после финала конкурса.

"Stefania" от победителей "Евровидения": смотреть видео

"Dancing Lasha Tumbai" до сих пор остается международной визитной карточкой Сердючки

Верка Сердючка не победила на "Евровидении-2007", однако песня "Dancing Lasha Tumbai" заняла второе место и стала одной из самых узнаваемых украинских конкурсных песен.

В Великобритании она поднялась до 28-й позиции в Official Singles Chart и до 20-го места среди самых скачиваемых синглов. Более того, в рейтинге Official Charts самых скачиваемых песен "Евровидения" за всю историю, опубликованном в 2014 году, "Dancing Lasha Tumbai" заняла 17-е место.

Песня пережила сам конкурс и с годами стала одним из тех номеров, с которыми иностранная аудитория чаще всего ассоциирует Украину на "Евровидении".

Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai: смотреть видео

"Дикие танцы" Русланы слушают и спустя более 20 лет

Песня "Wild Dances" принесла Украине первую победу на "Евровидении" в 2004 году. После конкурса она попала в британский чарт, где достигла 47-й позиции, а сегодня продолжает оставаться самым популярным треком Русланы на Spotify.

Спустя более двух десятилетий после релиза у Wild Dances насчитывается около 25 миллионов прослушиваний в Spotify. Песня также вошла в саундтрек Grand Theft Auto IV, что дополнительно познакомило с ней международную аудиторию за пределами "Евровидения".

Хит Русланы: смотреть видео

Teresa & Maria стала новым украинским хитом

В 2024 году alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место на "Евровидении" с песней "Teresa & Maria", набрав 453 балла в финале. Композиция быстро стала одним из самых популярных украинских релизов того года.

По данным Суспильного, уже к концу 2024 года "Teresa & Maria" набрала почти 45 миллионов прослушиваний в Spotify и стала самой популярной песней года в Украине по итогам Spotify и Apple Music.

Это еще не уровень международного влияния SHUM или "Щедрика", однако результат показывает, что современная украинская музыка все легче находит слушателя за пределами языкового барьера.

Teresa & Maria: смотреть видео