Неожиданно стали мировыми хитами: какие украинские песни слушают иностранцы

Некоторые украинские песни иностранцы могут напевать, даже не догадываясь, откуда они родом. Другие же всего через несколько лет после выхода набрали десятки миллионов прослушиваний и попали в международные чарты.

Украинская музыка давно вышла за пределы диаспоры и "Евровидения", а отдельные композиции стали настоящими мировыми хитами. 24 Канал собрал песни, международную популярность которых подтверждают мировые чарты и стриминговые сервисы.

"Щедрик" – мелодия, известная в мире как Carol of the Bells

Самой известной украинской мелодией за рубежом вполне можно назвать "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича. В США композиция впервые прозвучала 5 октября 1922 года в Carnegie Hall в исполнении Украинской республиканской капеллы, а в 1936 году Петр Вильховский написал к мелодии англоязычный текст под названием Carol of the Bells.

С тех пор мелодия стала одним из самых узнаваемых рождественских мотивов в мире. Ее исполняют хоры, оркестры и современные артисты, а сама композиция регулярно звучит в рождественский сезон далеко за пределами Украины.

"Щедрик" в исполнении хора Львовской оперы: смотреть видео

SHUM от Go_A стал настоящим стриминговым феноменом

Одним из самых успешных украиноязычных треков последних лет стал SHUM группы Go_A. После "Евровидения-2021" композиция заняла 5-е место в финале, а впоследствии стала номер один в Spotify Viral Worldwide и второй в Spotify Viral USA.

Группа также называет SHUM первой украиноязычной песней, попавшей в Billboard Global 200.

Особенно показательны данные по стримингу: по состоянию на 2026 год SHUM насчитывает более 126 миллионов прослушиваний в Spotify. Для песни, которая звучит на украинском языке и в значительной степени опирается на фольклорные мотивы, это один из самых убедительных примеров международного успеха украинской музыки.

SHUM от Go_A: смотреть видео

"Плакала" KAZKA начали искать по всему миру

Еще до полномасштабного вторжения большой международный прорыв совершила группа KAZKA с композицией "Плакала". В глобальном чарте Shazam песня поднялась на 8-е место и в общей сложности провела 25 дней в мировой десятке, а количество ее Shazam-распознаваний достигло миллионов.

Оригинальная версия "Плакала" собрала более 45 миллионов прослушиваний в Spotify, а ремикс, записанный совместно с нидерландско-марокканским диджеем R3HAB, превысил 25 миллионов.

Именно "Плакала" стала одним из первых современных украиноязычных поп-треков, который массово обрел слушателей за пределами Украины без победы на "Евровидении".

Суперхит "Плакала": смотреть видео

Stefania – украинский рэп, который услышал весь континент

В 2022 году Stefania Kalush Orchestra выиграла "Евровидение", набрав 631 балл. Это была третья победа Украины на конкурсе, а сама композиция стала первой рэп-песней, победившей на "Евровидении".

После конкурса трек занял 38-е место в главном британском Official Singles Chart и 7-е место в британских чартах продаж и скачиваний.

В Spotify у Stefania более 76 миллионов прослушиваний, поэтому ее популярность не ограничилась лишь несколькими днями после финала конкурса.

"Stefania" от победителей "Евровидения": смотреть видео

"Dancing Lasha Tumbai" до сих пор остается международной визитной карточкой Сердючки

Верка Сердючка не победила на "Евровидении-2007", однако песня "Dancing Lasha Tumbai" заняла второе место и стала одной из самых узнаваемых украинских конкурсных песен.

В Великобритании она поднялась до 28-й позиции в Official Singles Chart и до 20-го места среди самых скачиваемых синглов. Более того, в рейтинге Official Charts самых скачиваемых песен "Евровидения" за всю историю, опубликованном в 2014 году, "Dancing Lasha Tumbai" заняла 17-е место.

Песня пережила сам конкурс и с годами стала одним из тех номеров, с которыми иностранная аудитория чаще всего ассоциирует Украину на "Евровидении".

Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai: смотреть видео

"Дикие танцы" Русланы слушают и спустя более 20 лет

Песня "Wild Dances" принесла Украине первую победу на "Евровидении" в 2004 году. После конкурса она попала в британский чарт, где достигла 47-й позиции, а сегодня продолжает оставаться самым популярным треком Русланы на Spotify.

Спустя более двух десятилетий после релиза у Wild Dances насчитывается около 25 миллионов прослушиваний в Spotify. Песня также вошла в саундтрек Grand Theft Auto IV, что дополнительно познакомило с ней международную аудиторию за пределами "Евровидения".

Хит Русланы: смотреть видео

Teresa & Maria стала новым украинским хитом

В 2024 году alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место на "Евровидении" с песней "Teresa & Maria", набрав 453 балла в финале. Композиция быстро стала одним из самых популярных украинских релизов того года.

По данным Суспильного, уже к концу 2024 года "Teresa & Maria" набрала почти 45 миллионов прослушиваний в Spotify и стала самой популярной песней года в Украине по итогам Spotify и Apple Music.

Это еще не уровень международного влияния SHUM или "Щедрика", однако результат показывает, что современная украинская музыка все легче находит слушателя за пределами языкового барьера.

Teresa & Maria: смотреть видео