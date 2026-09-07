Українська музика давно вийшла за межі діаспори та Євробачення, а окремі композиції стали справжніми глобальними хітами. 24 Канал зібрав пісні, міжнародну популярність яких підтверджують світові чарти та стримінги.

"Щедрик" – мелодія, яку у світі знають як Carol of the Bells

Найвідомішою українською мелодією за кордоном цілком можна назвати "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича. У США композиція вперше прозвучала 5 жовтня 1922 року в Carnegie Hall у виконанні Української республіканської капели, а 1936 року Петро Вільховський написав до мелодії англомовний текст під назвою Carol of the Bells.

Відтоді мелодія перетворилася на один із найупізнаваніших різдвяних мотивів у світі. Її виконують хори, оркестри та сучасні артисти, а сама композиція регулярно звучить у різдвяний сезон далеко за межами України.

"Щедрик" у виконанні хору Львівської опери: дивитись відео

SHUM від Go_A став справжнім стримінговим феноменом

Одним із найуспішніших україномовних треків останніх років став SHUM гурту Go_A. Після Євробачення-2021 композиція посіла 5 місце у фіналі, а згодом стала номер один у Spotify Viral Worldwide та другою у Spotify Viral USA.

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Гурт також називає SHUM першою україномовною піснею, яка потрапила до Billboard Global 200.

Особливо показовими є стримінги: станом на 2026 рік SHUM має понад 126 мільйонів прослуховувань у Spotify. Для пісні, яка звучить українською та значною мірою спирається на фольклорні мотиви, це один із найпереконливіших прикладів міжнародного успіху української музики.

SHUM від Go_A: дивитись відео

"Плакала" KAZKA почали шукати по всьому світу

Ще до повномасштабного вторгнення великий міжнародний прорив здійснив гурт KAZKA з композицією "Плакала". У глобальному чарті Shazam пісня піднялася до 8 місця і загалом провела 25 днів у світовій десятці, а кількість її Shazam-розпізнавань сягнула мільйонів.

Оригінальна версія "Плакала" зібрала понад 45 мільйонів прослуховувань у Spotify, а ремікс, записаний разом із нідерландсько-марокканським діджеєм R3HAB, перевищив 25 мільйонів.

Саме "Плакала" стала одним із перших сучасних україномовних поптреків, який масово знайшов слухача за межами України без перемоги на Євробаченні.

Супер хіт "Плакала": дивитись відео

Stefania – український реп, який почув увесь континент

У 2022 році Stefania Kalush Orchestra виграла Євробачення, отримавши 631 бал. Це була третя перемога України на конкурсі, а сама композиція стала першою реп-піснею, яка перемогла на Євробаченні.

Після конкурсу трек дістався 38 місця головного британського Official Singles Chart та 7 місця у британських чартах продажів і завантажень.

У Spotify Stefania має понад 76 мільйонів прослуховувань, тому її популярність не обмежилася лише кількома днями після фіналу конкурсу.

Stefania від переможців Євробачення: дивитись відео

Dancing Lasha Tumbai досі залишається міжнародною візитівкою Сердючки

Верка Сердючка не перемогла на Євробаченні-2007, проте Dancing Lasha Tumbai посіла друге місце і перетворилася на одну з найупізнаваніших українських конкурсних пісень.

У Великій Британії вона піднялася до 28 позиції Official Singles Chart і до 20 місця серед найбільш завантажуваних синглів. Ба більше, у рейтингу Official Charts найзавантажуваніших пісень Євробачення за всю історію, оприлюдненому у 2014 році, Dancing Lasha Tumbai посіла 17 місце.

Пісня пережила сам конкурс і з роками стала одним із тих номерів, із якими іноземна аудиторія найчастіше асоціює Україну на Євробаченні.

Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai: дивитись відео

"Дикі танці" Руслани слухають і через понад 20 років

Пісня Wild Dances принесла Україні першу перемогу на Євробаченні у 2004 році. Після конкурсу вона потрапила до британського чарту, де досягла 47 позиції, а сьогодні продовжує залишатися найпопулярнішим треком Руслани на Spotify.

Через понад два десятиліття після релізу Wild Dances має близько 25 мільйонів прослуховувань у Spotify. Пісня також потрапила до саундтреку Grand Theft Auto IV, що додатково познайомило з нею міжнародну аудиторію поза межами Євробачення.

Хіт Руслани: дивитись відео

Teresa & Maria стала новим українським хітом

У 2024 році alyona alyona та Jerry Heil посіли третє місце на Євробаченні з Teresa & Maria, набравши 453 бали у фіналі. Композиція швидко стала одним із найпопулярніших українських релізів того року.

За даними українського Суспільного мовника, вже до кінця 2024 року Teresa & Maria набрала майже 45 мільйонів прослуховувань у Spotify та стала найпопулярнішою піснею року в Україні за підсумками Spotify й Apple Music.

Це ще не рівень міжнародного впливу SHUM чи "Щедрика", однак результат показує, що сучасна українська музика дедалі легше знаходить слухача за межами мовного бар'єра.

Teresa & Maria: дивитись відео