Раньше покупали на русском, а теперь читают на украинском: как изменился книжный рынок за 10 лет

Еще десять лет назад украинские читатели часто выбирали русские переводы мировых бестселлеров. Они появлялись раньше украинских, стоили дешевле, а купить их можно было даже возле метро.

Тогда для многих это было привычкой, а не осознанным выбором. Сегодня ситуация кардинально изменилась: на украинском читают даже те, кто еще недавно заботился в основном о собственном комфорте и "не видел разницы". К 10-летию издательства #книголав его представители рассказали, как за это время изменился украинский книжный рынок, передает 24 Канал.

Как изменился спрос на украинские книги

Одним из важных этапов для украинского книжного рынка стало ограничение ввоза изданий из России в конце 2016 года. На тот момент российские книги занимали около 60% рынка. Поэтому украинским издательствам приходилось конкурировать за место на полках книжных магазинов и в домашних библиотеках читателей.

Впоследствии изменилось и законодательство. В 2019 году вступили в силу требования, согласно которым книжные магазины должны были обеспечивать не менее половины ассортимента книгами на украинском языке.

Тогда эта пропорция казалась обременительной для рынка, однако сейчас любой читатель счел бы такое количество чисто украинских и переведенных на государственный язык текстов по-прежнему недопустимо малым.

Наибольшие изменения произошли после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Многие украинцы начали переходить на государственный язык в повседневной жизни, и это повлияло также на их читательские привычки. Одни отказывались от русских книг в домашних библиотеках, другие впервые сознательно покупали украинскую классику, которая раньше ассоциировалась преимущественно со школьной программой.

Спрос на украинские книги вырос / Фото GettyImages

По данным Украинского института книги, в течение первого года полномасштабной войны доля прочитанных на украинском языке книг выросла с 57% до 76%.

Положительную тенденцию подтверждают и более свежие показатели. В конце 2025 года 80% опрошенных городских жителей отметили, что прочитали как минимум одну книгу в течение года. Для сравнения: в 2022 году таких было 65%.

В то же время молодежь также активно присоединяется к изменениям. В прошлом году 18-летние украинцы приобрели по программе "еКнига" более 430 тысяч книг. Самой популярной среди них стала книга Колин Гувер. Это свидетельствует о том, что чтение на украинском языке постепенно перестает быть лишь обязанностью и становится обычной частью жизни.

Как полномасштабная война изменила издательское дело

После 2022 года изменились не только читательские предпочтения, но и подходы издательств к выбору книг. Если раньше одним из главных критериев были потенциальные продажи, то теперь издатели также учитывают потребности общества и контекст, в котором живут украинцы.

В частности, читатели стали больше интересоваться историческими романами, нон-фикшн о травме и восстановлении, а также книгами, которые помогают лучше понять происходящее вокруг.

Изменился и процесс приобретения прав на перевод зарубежных изданий. Украинские издательства теперь работают с правообладателями напрямую, а не ждут появления российских переводов. Благодаря этому некоторые мировые новинки выходят на украинском языке уже через несколько месяцев после публикации оригинала.

Подход к издательскому делу изменился / Фото Unspash

Особое внимание издатели уделяют классике. Произведения Александра Дюма, Стендаля и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, с которыми предыдущие поколения часто знакомились в русских переводах, возвращаются на украинские книжные полки и находят свое место рядом с "Конотопской ведьмой" или "Черной Радой", которые многие в последний раз видели в школьной хрестоматии.

Соучредительница издательства Светлана Павелецкая отмечает, что после начала большой войны изменилось само представление о том, что такое книга.

После 2022 года стало особенно очевидно, что книга – это не только история, которую мы читаем в свободное время. Это еще и язык, на котором мы описываем собственный опыт, знания о своей истории и возможность самостоятельно определять, какие смыслы передавать следующим поколениям. Для издателя это означает ответственность: недостаточно просто перевести и напечатать книгу, нужно понимать, какой культурный контекст она несет украинскому читателю,

– объясняет она.

Представление о том, что такое книга, изменилось / Фото Unsplash

Почему украинское книгоиздание нуждается в поддержке

Российские атаки наносят значительный ущерб украинской книжной отрасли. Из-за обстрелов издательства теряют тиражи, склады и возможность своевременно доставлять книги читателям.

Один из самых трагических случаев произошел в мае 2024 года, когда российская ракета попала в харьковскую типографию "Фактор-Друк". Тогда погибли семь человек. Впоследствии российские удары уничтожили киевский склад издательства вместе с 250 тысячами экземпляров. В октябре по складу нанесли повторный удар.

После первого попадания издательство получило сотни сообщений от читателей, авторов и книготорговцев, предлагавших помощь. После второго обстрела люди начали просить не утилизировать уцелевшие книги, даже если на них остались следы огня.

Так появился специальный проект "Огонь не дочитал", в рамках которого поврежденные, но пригодные для чтения экземпляры продавали новым владельцам.

Проект "Огонь не дочитал" / Фото #книголав

Директор издательства Максим Праздников подчеркивает, что для развития украинского книгоиздательства важно не только интересование читателей, но и экономическая стабильность отрасли.

Украинское книгоиздание нуждается не только в Суспильном интересе, но и в устойчивой экономической основе. Книга проходит долгий путь от приобретения прав и работы редакции до печати, логистики и продажи, и каждый этап требует ресурсов. Чтобы украинские издательства могли развиваться даже в условиях войны, важно поддерживать всю эту инфраструктуру, а не только конечный продукт,

– отмечает он.

Поэтому покупка украинской книги – это не просто приобретение конкретного издания. Это также поддержка переводчиков, редакторов, печатников, логистов и других людей, благодаря которым книга попадает к читателю.