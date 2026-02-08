Какая улица во Львове состоит из двух домов: она расположена в самом центре
- Улица Памвы Беринды во Львове состоит всего из двух домов и соединяет улицу Театральную с проспектом Свободы.
- Улица была переименована в честь Памвы Беринды в 1992 году, а ранее имела названия "Возле Венской кофейни" и в честь Яна Килинского.
Жители города или туристы неоднократно проходились по одной из самых коротких улиц Львова, направляясь с площади Рынок в центр. Но в спешке мало кто догадывался, что старинная улочка состоит только из двух домов.
Возле Венской кофейни расположена улица Памвы Беринды, которая состоит из двух домов, говорится на фейсбук-странице "Невероятные фотографии Львова".
Что надо знать об улице Памвы Беринды?
Угловой дом на Беринды спроектировали и возвели архитекторы проектного бюро Михала Уляма в 1909 году. За 116 лет существования в самом центре города, в его стенах, на пяти этажах, происходило немало интересного.
Улица Памвы Беринды соединяет улицу Театральную с проспектом Свободы, говорится в проекте "По улицам Львова". В 1829 году улица стала называться “Возле Венской кофейни”, в честь кофейни, которую основали на углу с современным проспектом Свободы. в 1871 году улицу переименовали в честь Яна Килинского, а уже в 1992 году – в честь Памвы Беринды.
Первый этаж служил потребностям банка "Унион", во времена советской власти в этом помещении сделали гастроном. На пятом этаже действовало фотоателье "Кордиан". В польском Львове таких было немало, и именно на последних этажах каменных домов,
– говорится в заметке Ирины Беляевой.
В прошлом веке особой изюминкой было кино, поэтому в центре города было более 10 кинотеатров. В 1925 году в доме (на фото ниже) разместили склад фильмов, отведя на нужды целый этаж. Позже он превратился в прокат кинолент, который назвали "Paramount".
На углу с проспектом Свободы еще до 2005 года висел барельеф Меркурия, установленный в 90-х годах XX века. Несмотря на узкое расстояние между тротуарами от 1895 года, и до сегодня, по улице Памвы Беринды ходит трамвай. И движение происходит в обе стороны.
Дом на улица Памва Беринды / Фото с фейсбук-страницы "Невероятные фотографии Львова"
Памво Беринда – галицкий писатель, языковед, поэт, печатник, православный монах, выдающаяся фигура культурно-образовательного движения Галичины и Украины первой половины XVII века. Он был активным деятелем Львовского братства, постригся в монахи и получил имя Памво.
