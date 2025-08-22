Их сохранили эмигранты: из Канады в Украину доставят уникальные артефакты Симона Петлюры
- В Киев из Канады доставят уникальные артефакты Симона Петлюры, которые станут частью исторического проекта.
- Артефакты сохранились благодаря украинской диаспоре в Канаде, которая создала архив из 4 тысяч уникальных предметов после потери Украиной государственности.
В Киев из Канады направляются уникальные артефакты Симона Петлюры. Вскоре они пройдут таможню и станут частью масштабного исторического проекта.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджосу во время круглого стола в Укринформе, посвященного 105 годовщине битвы под Варшавой.
Смотрите также Вредит нам и искажает историю: историк развеял самый большой миф об Украине
Что известно об артефактах Петлюры, которые везут в Киев?
В Киев из Канады везут посмертную маску и печатную машинку Симона Петлюры. Артефакты уже пересекли границу и вскоре пройдут таможенный контроль.
Наджос подчеркнул, что этот груз "очень важен". В сотрудничестве с Департаментом защиты культурного наследия они планируют реализовать "хороший исторический проект".
Посмертная маска и печатная машинка Петлюры / Фото Ивана Хомы
По словам заместителя министра культуры, в Канаде было обнаружено 4 тысячи уникальных предметов. Этот архив создала украинская диаспора после потери Украиной государственности. Именно благодаря усилиям эмигрантов сохранились эти редкие артефакты.
Наджос добавил, что перед тем как отправить посмертную маску и печатную машинку Петлюры, в Канаду выезжали украинские специалисты. Они провели описание и фиксацию артефактов.
"Мы планируем, возможно, уже в начале сентября сделать эту общую историю публичной", – отметил Наджос.
Напомним, Симон Петлюра занимал должность генерального секретаря по военным делам в Генеральном секретариате Украинской Центральной Рады и был главным атаманом армии Украинской Народной Республики и возглавлял Директорию УНР.
25 мая 1926 года его застрелил в Париже на перекрестке улицы Расин и бульвара Сен-Мишель Самуил Шварцбард. Многие исторические исследования указывают на то, что за этим убийством стояли советские спецслужбы.