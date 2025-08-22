До Києва з Канади прямують унікальні артефакти Симона Петлюри. Незабаром вони пройдуть митницю й стануть частиною масштабного історичного проєкту.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджосу під час круглого столу в Укрінформі, присвяченого 105 річниці битви під Варшавою.

Що відомо про артефакти Петлюри, які везуть до Києва?

До Києва з Канади везуть посмертну маску та друкарську машинку Симона Петлюри. Артефакти вже перетнули кордон і невдовзі пройдуть митний контроль.

Наджос підкреслив, що цей вантаж "дуже важливий". У співпраці з Департаментом захисту культурної спадщини вони планують реалізувати "хороший історичний проєкт".

Посмертна маска та друкарська машинка Петлюри / Фото Івана Хоми

За словами заступника міністра культури, у Канаді було виявлено 4 тисячі унікальних предметів. Цей архів створила українська діаспора після втрати Україною державності. Саме завдяки зусиллям емігрантів збереглися ці рідкісні артефакти.

Наджос додав, що перед тим як відправити посмертну маску та друкарську машинку Петлюри, до Канади виїжджали українські фахівці. Вони провели опис і фіксацію артефактів.

"Ми плануємо, можливо, вже на початку вересня зробити цю спільну історію публічною", – зазначив Наджос.

Нагадаємо, Симон Петлюра обіймав посаду генерального секретаря з військових справ у Генеральному секретаріаті Української Центральної Ради та був головним отаманом армії Української Народної Республіки та очолював Директорію УНР.

25 травня 1926 року його застрелив у Парижі на перехресті вулиці Расін та бульвару Сен-Мішель Самуїл Шварцбард. Багато історичних досліджень вказують на те, що за цим вбивством стояли радянські спецслужби.