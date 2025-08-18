Історик та очільник Інституту національної пам’яті України Олександр Алфьоров пояснив, який міф про нашу державу спотворює уявлення про наш народ та розвіяв його. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео.

Дивіться також "Вирішили потролити російське ГРУ": ексглава ГУР розповів, як з’явилася емблема із совою

Який міф про Україну спотворює нашу історію?

Історик вважає, що найбільше нам шкодить та спотворює уявлення про нашу державу міф про Україну як про "жертву", але це не так, адже Україна здобувала й перемоги. Через цей міф українці вважають, що протягом всього періоду існування нашої держави ми зазнавали поразок.

На жаль, є одразу кілька маркерів сакралізації поразок в Україні. Серед них – музей Берестецької та Полтавської битв. Обидві були провальними для українського війська, але міцно закріпились на рівні колективної пам'яті.

Міфи про українців: дивіться відео

Крім цього, українців часто зображають "миролюбивими", що асоціюється зі слабкістю. Однак не варто забувати, що Україна також має і перемоги, які здобувались у боротьбі. У вимірі повномасштабної війни це звільнення Харківщини та Херсона, раніше – створення УНР, проголошення незалежності та інші.

Народ жертва – це найбільший міф про українців. Нам його зав'язали ті, хто намагалися завжди подати, що ми народ жертва, ми не зможемо бути без старшого брата, який нам завжди допоможе, який протягне руку допомоги, який врятує,

– вважає Алфьоров.

До слова, Феофан Прокопович, українець за походженням, був радником російського царя Петра І і вплинув на формування ідеології самодержавства та назви "Російська імперія".