Росіяни все ще намагаються переписати історію та забути, що саму ідеологію самодержавства, яка стала основою їхньої національної ідеї, сформував українець. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео Капранова.

Як українець причетний до формування російської імперії?

Мовиться про Феофана Прокоповича, який народився у родині київського крамаря. Навчався у одному із найпрестижніших українських навчальних закладів – Києво-Могилянській академії. Він подорожував світом та захопився ідеями Просвітництва, які теж потім мали суттєвий вплив на нього.



Прокопович був радником Петра І /Фото Вікіпедія

В доволі молодому віці він став радником російського царя Петра І. Він став таким собі духовним наставником та переконав його у необхідності влади монарха. Крім цього, саме йому приписують вигадування назви "Російська імперія".

Назва нібито походить від слова "Русь" та слова "імперія", яке до нього додали. Також саме Прокопович став тим голосом, який переконав Петра І сформувати самодержавство та зробити церкву залежною від держави.

До слова, "Шапка Мономаха" не належала князю Володимиру Мономаху. Цей головний убір є фальсифікатом, зібраним з кількох предметів. Київський князь Володимир Мономах, який правив Руссю у 1113 – 1125 роках, ніколи не носив "шапку Мономаха". Ба більше, про неї не знав і його дід – візантійський імператор Костантин IX Мономах.

Насправді цей головний убір з’явився лише у 1520-х роках за правління Василя III – батька Івана Грозного.