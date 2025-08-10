Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Дивіться також Навіть змінили ім'я: як росіяни "вкрали" київську княгиню та зробили її своєю святою

Як з'явилася "шапка Мономаха"?

За словами Алфьорова, київський князь Володимир Мономах, який правив Руссю у 1113 – 1125 роках, ніколи не носив "шапку Мономаха". Ба більше, про неї не знав і його дід – візантійський імператор Костантин IX Мономах.

Насправді цей головний убір з’явився лише у 1520-х роках за правління Василя III – батька Івана Грозного.

Це ("шапка Мономаха" – 24 Канал) абсолютний фальсифікат, який був зібраний з кількох предметів і підшитий хутром. Понад те, основна частина, верхня сфера цієї шапки, це деталь жіночого монгольського головного убору,

– зазначив Алфьоров.

"Шапка Мономаха" / Фото росЗМІ

Історик пояснив, що росіяни використовували "шапку Мономаха" як пропагандистський символ нібито спадковості Москви від Київської Русі, хоч це не відповідає дійсності.