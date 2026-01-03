Зокрема, на станції тільки одна людина має законний вихідний. Про це пише 24 Канал із посиланням на фільм "Антарктида".

Хто має вихідний на "Вернадському"?

На станції "Вернадський" лише одна людина має законний вихідний. Неочікувано, але це кухар. Вір може законно відпочивати щонеділі. Натомість всі інші працівники не мають такого чіткого графіка та вихідних.

Справа в тому, що кухар готує в суботу більше і тому у неділю може мати вихідний, адже робота виконана. У суботу кухар готує більшу порцію страви, щоб її вистачило і на той день, коли він буде відпочивати.

Як виглядає день українського полярника?

Полярники роблять важливу роботу, проте мало хто знає, у чому вона полягає. Зокрема, серед них є також і українці. Полярник родом із Дніпра розповів, як виглядає один день із його життя у відео antarcticcenterua.

Раз на місяць Альберт піднімається на найвищу точку острова – льодовий купол. Це потрібно, щоб вивчити його структуру за допомогою георадара.

З 16:00 до 18:00 Альберт проводить контроль магнітометрів та сейсмічної й інфразвукової зйомки. Це допомагає відстежити землетруси, лавини та інші явища, які можуть бути небезпечними. Далі він ще годину обробляє дані і вже о 19:00 Альберт вечеряє.

Чому в Антарктиді всі двері відкриваються всередину?