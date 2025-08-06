Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

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Як росіяни зробили київську княгиню своєю святою?

Історик розповів, що дружиною князя київського Ярослава Мудрого була принцеса Інгігерда – донька короля Швеції Улофа. Він додав, що при хрещенні вона отримала ім'я Ірина.

Фреска з Софії Київської, на якій, ймовірно, зображено Ярослава та Ірину / Фото Wikipedia

Після смерті вона була похована в соборі Святої Софії в Києві поряд із чоловіком Ярославом. Втім, у 1439 році її раптово почали шанувати у Новгороді. Ба більше, у цьому місті навіть "знайшли" її мощі, щоправда, під іменем Анна. Алфьоров додав, що їх можна побачити і сьогодні.

Як це розуміти? Все просто. Новгородці вирішили створити собі святу, яка б походила з княжої династії, до якої належали московські князі. Ну, створити собі таку заручницю від московитів, які вже хотіли спалити Новгород,

– пояснив історик.

Зрештою, в цю історію всі повірили і тепер княгиня Інгігерда, яка похована в Софії Київській, є шанованою святою в Росії під іменем Анна та одночасно знаходиться в Новгороді.

До слова, дочка Ярослава Мудрого вважається найбагатшою нареченою в історії України. Цікаво, що її посаг вираховувався не в грошах чи красі.