Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Смотрите также Называл украинскую землю "раем": что в Украине поразило Бальзака до глубины души

Как россияне сделали киевскую княгиню своей святой?

Историк рассказал, что женой князя киевского Ярослава Мудрого была принцесса Ингигерда – дочь короля Швеции Улофа. Он добавил, что при крещении она получила имя Ирина.

Фреска из Софии Киевской, на которой, вероятно, изображены Ярослав и Ирина / Фото Wikipedia

После смерти она была похоронена в соборе Святой Софии в Киеве рядом с мужем Ярославом. Впрочем, в 1439 году ее внезапно начали почитать в Новгороде. Более того, в этом городе даже "нашли" ее мощи, правда, под именем Анна. Алферов добавил, что их можно увидеть и сегодня.

Как это понимать? Все просто. Новгородцы решили создать себе святую, которая бы происходила из княжеской династии, к которой принадлежали московские князья. Ну, создать себе такую заложницу от московитов, которые уже хотели сжечь Новгород,

– объяснил историк.

В конце концов, в эту историю все поверили и теперь княгиня Ингигерда, которая похоронена в Софии Киевской, является почитаемой святой в России под именем Анна и одновременно находится в Новгороде.

К слову, дочь Ярослава Мудрого считается самой богатой невестой в истории Украины. Интересно, что ее приданое высчитывалось не в деньгах или красоте.