Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

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Что поразило Бальзака в Украине?

Оноре де Бальзак, один из самых известных классиков французской литературы, был буквально очарован Украиной.

Известно, что Бальзак дважды посещал Украину. В конце концов именно здесь жила его возлюбленная Эвелина Ганская, на которой он женился в 1850 году в Бердичеве.

Эвелина Ганская / Портрет Фердинанда Георга Вальдмюллера

Алферов отметил, что Бальзак называл Украину "земным раем" и "царством хлебов". По словам историка, больше всего французского писателя поразило именно количество способов приготовления хлеба.

Как вы приедете в Украину, в этот рай земной, где я заприметил 77 способов приготовления хлеба,

– писал Бальзак в письмах.

Алферов также заметил, что сегодня украинцы часто вспоминают французские булочки, а когда-то именно французы восхищались нашим хлебным многообразием.

К слову, ранее мы рассказывали о том, какая невеста была самой богатой в истории Украины. Интересно, что ее приданое не высчитывалось в деньгах или красоте.